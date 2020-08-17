Что стало с латышским красавцем Айвенго 

Герой видео — актёр Петерис Гаудиньш, латвийский актёр, в которого в семидесятые-восьмидесятые были влюблены миллионы советских женщин. Петерис поначалу думал пойти по стопам отца и стать врачом, но позже выбрал артистическую стезю. Голубоглазого блондина быстро заметили режиссёры, и Петерис начала активно сниматься. Сейчас Гаудиньш по-прежнему живёт в Риге и служит в театре. Как выглядит любимец женщин и чем занимается, расскажет ролик.