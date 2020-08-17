Куда пропал герой сериалов Игорь Лифанов 

Герой видео — актёр Игорь Лифанов, который много снимался в отечественных сериалах. Игорь обладает мужественной внешностью, так что режиссёры видели его в брутальных образах: военных, полицейских, спецназовцев. Эти роли и принесли артисту популярность, но, даже став российской кинозведой, Лифанов не стремился распространяться о семейной жизни. Каким знают Лифанова коллеги и друзья вне съёмочной площадки и почему в последнее время актёр снимается мало, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал про актёров, которые появились в фильме после гибели.