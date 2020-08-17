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Голливудские актеры, совершившие подвиги в жизни 

Елена Красовская 5 часов назад
Ролик рассказывает о голливудских знаменитостях, которые проявили героизм не только на экране, но и в жизни. Совершать подвиги в кино звёздам помогают режиссёры, бутафоры, каскадёры, специалисты по компьютерным спецэффектам. Но многие актёры способны на героические поступки и вне съёмочной площадки, когда окружающим грозит настоящая, а не киношная опасность. Какие актёры заслужили истинное уважение коллег и фанатов, узнайте из ролика.
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Актеры , Видео
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