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Как зарабатывает смелая красотка с внешностью Барби 

Диана Товсепова 4 часа назад
Ангельская внешность красавицы Эльзы Джин вполне могла бы сделать ее героиней сказки о феях или звездой романтической драмы. Но Эльза выбрала другое направление киноискусства. Оказалось, 24-летняя красавица считается одной из самых популярных актрис фильмов для взрослых.
Причем девушка училась на медсестру, но как только ей исполнилось 18 решилась уйти в профессию по горячее.
Как выяснил "Рамблер", белокурая красавица с ангельской улыбкой взяла себе псевдоним из-за сходства с Эльзой, героиней мультфильма "Холодное сердце". Но в кино для взрослых у не быстро сформировалось амплуа девочки-студентки с бантиками и сформировалась целая армия фанатов.
Теперь у "принцессы Эльзы" два миллиона подписчиков в Instagram, узнаваемость по всему миру и успех, хоть и в спорной, но профессии.
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Актеры , Фото , Холодное сердце
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