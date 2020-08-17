Ангельская внешность красавицы Эльзы Джин вполне могла бы сделать ее героиней сказки о феях или звездой романтической драмы. Но Эльза выбрала другое направление киноискусства. Оказалось, 24-летняя красавица считается одной из самых популярных актрис фильмов для взрослых.

Причем девушка училась на медсестру, но как только ей исполнилось 18 решилась уйти в профессию по горячее.

Как выяснил "Рамблер", белокурая красавица с ангельской улыбкой взяла себе псевдоним из-за сходства с Эльзой, героиней мультфильма "Холодное сердце" . Но в кино для взрослых у не быстро сформировалось амплуа девочки-студентки с бантиками и сформировалась целая армия фанатов.

Теперь у "принцессы Эльзы" два миллиона подписчиков в Instagram, узнаваемость по всему миру и успех, хоть и в спорной, но профессии.