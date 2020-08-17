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Почему брак Светланы Светличной продлился всего 27 дней 

Анастасия Иванова 1 час назад
Светлана Светличная считалась одной из красивых актрис советского кинематографа. Больше всего девушка запомнилась зрителю, своей ролью в фильме «Бриллиантовая рука». Несмотря на то, что личная жизнь Светланы была вполне стабильной (она прожила в браке 35 лет), второе ее замужество продлилось всего 27 дней. «Рамблер» выяснил, что стало причиной для столь стремительного расставания.
Первым мужем актрисы стал известный актер Владимир Ивашов, который был без ума от красавицы жены. Их отношения переживали разные периоды, молодые даже расходились на время, но ничто не смогло разрушить их семью. Владимир и Светлана жили душа в душу, несмотря на все невзгоды, пока болезнь не оборвала жизнь актера. Владимир Ивашов ушел в возрасте 55-ти лет.
Светлане было трудно смириться с утратой, так как дети были уже взрослыми. Женщина нуждалась в поддержке и любви, бывшая первая красавица не привыкла оставаться в одиночестве.
Через несколько лет на её пути встретился поэт, музыкант и художник Сергей Сокольский, который был на 20 лет двадцать лет младше Светличной. Актрису подкупило, что он был похож на первого мужа, прекрасно играл на гитаре, писал стихи. Она сама предложила ему сыграть свадьбу, но уже в ЗАГСе поняла, что совершает ошибку.
Дело в том, что Светличная содержала своего молодого ухажера. И все, включая старшего сына, понимали, что с его стороны речь идет о чистом расчете. Уже после расставания в интервью Светличная объяснила, что и сама осознала ошибочность своего решения. Актриса пошутила, сказав, что у нее «взыграла жадность», поэтому она бросила Сергея. Но бросила без скандала, даже погладила вещи на прощание. Их брак продлился меньше месяца.
Комментарии 2
Актеры , Видео , Бриллиантовая рука , Сергей Сокольский , Светлана Светличная , Владимир Ивашов
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