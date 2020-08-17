В СМИ сообщают, что Меган Маркл может вернуться в кино. Об этом пишет Mirror.

Недавно принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Санта-Барбаре. Особняк с 9 спальнями и 16 ванными обнаружили журналисты. Предположительно, они перебрались поближе к Голливуду, так Меган Маркл планирует вернуться на большие экраны.

За съемки ей предлагают 50 миллионов долларов. По словам режиссеров, они были бы рады видеть Меган Маркл на съемочной площадке.

Однако официального подтверждения пока не было. Недавно герцогиня выходила в прямой эфир, во время которого рассказала, что они с супругом планируют заниматься своим благотворительным фондом.