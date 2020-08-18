Экс-супруги Энистон и Питт снова сойдутся на экране

Дженнифер Джейсон Ли. После череды слухов о возобновлении близких отношений между бывшими супругами, представители звезда наконец-то официально подтвердили совместное участие актеров в живом чтении сценария романтической комедии 1982 года «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай», которая в свое время запустила карьеры Шона Пенна

По замыслу авторов живого чтения сценария, который является часть большого благотворительно проекта, голливудские звезды, сидя за одним столом, будут читать реплики разных персонажей фильма. Само мероприятие будет транслироваться в онлайн-формате 20 августа 2020 года. Подробнее о других участниках чтения станет известно в день трансляции, как сообщает издание Just Jared.

Фанаты с нетерпением ждут воссоединения их кумиров в проекте, ведь до этого Брэд и Дженнифер снимались вместе лишь единожды — в эпизоде сериала «Друзья» , в котором Питт сыграл роль бывшего одноклассника героини Энистон, которую он терпеть не мог во время учебы в старшей школе. Сам эпизод шоу был показан накануне Дня благодарения в 2001 году.

В центре сюжета комедии «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» веселый рассказ о группе подростков, обучающихся в школе Риджмонт Хай в Южной Калифорнии. Они вечно торчат в торговом центре, и на уме у них только отношения с противоположным полом. Они борются со взрослыми за независимость, мечтают преуспеть — и все это на фоне проблем «переходного возраста».

Примечательно, что картина считается прототипом жанра молодёжной секс-комедии, получившего широкое распространение в 1990-е и 2000-е годы: это первый фильм такого рода, удостоенный включения в Национальный реестр фильмов. «Быстрые перемены…» входят в список 100 самых смешных американских фильмов за 100 лет по версии AFI (Американского института киноискусств).