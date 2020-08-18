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Почему Любовь Орлова ненавидела Марлен Дитрих 

Диана Товсепова 2 часа назад
Культовую советскую актрису Любовь Орлову называли самой красивой женщиной страны, однако многие приписывали ей четкое подражание голливудской кинодиве Марлен Дитрих. Красавицы-блондинки действительно были похожи: копна светлых волос, высокие тонкие брови и открытый взгляд.
Даже одевалась советская актриса в стиле Дитрих. Трудно не заметить, что знаменитый цилиндр Орловой в картине «Веселые ребята» был заимствован из голливудского «Голубого ангела» с Марлен Дитрих.
Возможно поэтому, встречаясь на артистических раутах в Америке, Орлова никогда не фотографировалась рядом с Дитрих. Более того, на общих снимках с таких вечеров она вырезала лицо кинодивы.
Однако внешнее сходство и постоянные сравнения с Дитрих не единственное, что связывало двух актрис с разных континентов.

«Единственной женщиной, которую открыто не любила Любовь Орлова, была Марлен Дитрих», — рассказывает биограф советской актрисы Михаил Куницын.

Оказывается, Орлова ужасно ревновала к Дитрих своего мужа режиссера Григория Александрова. И ревновала она не без причин. Так, слухи о романе советского режиссера и немецко-американской актрисы ходили еще с тридцатых годов.
Именно он в 1929 году вместе с режиссером Сергеем Эйзенштейном заметил в кабаре «симпатичную немочку-хористку» и познакомил ее со знаменитыми кинематографистами, тем самым обеспечив ей билет в счастливое будущее.
Говорят, что Дитрих сразу же понравился голубоглазый блондин Александров, а позже они встречались в общих компаниях, режиссер звал звезду своей «подружкой», а она даже подарила ему пластинку с подписью «Следую за любовью снова».
А когда через некоторое время он позвал на пробы свою будущую жену Любовь Орлову, оказалось, что он хочет «подделать» образ Дитрих. Так, режиссер поставил Орловой несколько условий: перекраситься из шатенки в яркую блондинку, сделать себе белые фарфоровые зубы и похудеть.
Орлова условия выполнила, роль получила, вышла за Александрова и вскоре стала звездой советского кинематографа. Однако она понимала, что муж изначально разглядел в ней именно похожую на Дитрих женщину, и голливудская кинодива навсегда осталась для нее неприятной.
Комментарии 2
Актеры , Видео , Веселые ребята , Голубой ангел , Михаил Куницын , Григорий Александров , Любовь Орлова , Марлен Дитрих , Сергей Эйзенштейн
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