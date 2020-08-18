Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Эксперты рассказали, кто может сыграть роль Джеймса Бонда 

Клео.Ру 17 часов назад
Эксперты рассказали, кто может сыграть Бонда
Фото: Клео.Ру
В ноябре 2020 года на экраны кинотеатров выходит 25-й юбилейный фильм франшизы о приключениях британского специального агента 007 Джеймса Бонда. Картина под названием «Не время умирать» должна была стать одной из самых громких премьер первой половины года, однако ее прокат был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Любопытно, что она станет эпохальной: это последний фильм франшизы, в котором роль Бонда исполнил Дэниэл Крейг. Британский джентльмен сыграл в пяти фильмах об агенте 007 за последние 14 лет. Дольше него никто в роли Бонда не оставался, и как только было объявлено, что «Не время умирать» станет для него последним фильмом в франшизе, зрители начали гадать, кто же займет его место.
Основных претендентов было несколько. Том Харди, известный по роли злодея Бэйна в «Бэтмене», Макса в «Безумном Максе» и др., Сэм Хьюэн («Бладшот»), Том Хиддлстоун (Локи из фильмов про «Мстителей»), Джеймс Нортон (известен по сериалу «МакМафия»), Идрис Эльба («28 недель спустя», трилогия про «Тора»), Майкл Фассбендер (Магнето из новых «Людей Икс»), Килиан Мерфи (сериал «Острые Козырьки»). Среди всех фаворитом у букмекеров считался Джеймс Нортон, ставки на которого принимались по самым низким коэффициентам. Но в последнее время, как отмечают аналитики букмекерских контор и эксперты ресурса metaratings.tj, резко возросли объемы ставок на кандидатуру Эйдана Тернера, который широкому кругу зрителей известен по роли гном Кили в трилогии «Хоббит».
Судя по всему, резкое потепление зрителей к Тернеру в роли Бонда вызвано ожиданиями от выхода телевизионного мини-сериала «Леонардо», где Тернер сыграл роль великого мыслителя и художника эпохи Возрождения.
Тем не менее, наиболее высокие шансы стать следующим агентом 007 у Тома Харди, Джеймса Нортона и Сэма Хьюэна. Имя нового Бонда объявят не ранее завершения проката последнего фильма с участием Крейга. Старт проката в 2020 году намечен на ноябрь.
Клео.Ру: последние новости
Телеканал HBO выпустил трейлер финального сезона сериала "Игра престолов" Телеканал HBO выпустил трейлер финального сезона сериала "Игра престолов" Актер Максим Матвеев рассказал, что чувствовал, когда изменял жене Актер Максим Матвеев рассказал, что чувствовал, когда изменял жене Знаменитости, собственноручно загубившие свою карьеру Знаменитости, собственноручно загубившие свою карьеру
Комментарии
Актеры , Тор , 28 недель спустя , Мстители , Безумный Макс , Люди Икс , Бэтмен , Идрис Эльба , Джеймс Бонд , Джеймс Нортон , Том Харди , Сэм Хьюэн , Дэниел Крейг , Майкл Фассбендер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“»
Видео
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Новинки 2020 года, которые вышли без пафосных премьер
10:32
Новинки 2020 года, которые вышли без пафосных премьер
Фильмы
Почему юная советская кинозвезда ушла из профессии
08:01
Почему юная советская кинозвезда ушла из профессии
Актеры
С кем нашла счастье звезда культовых «Офицеров»
03:24
С кем нашла счастье звезда культовых «Офицеров»
Актеры
Горький финал красавицы советского кино
03:28
Горький финал красавицы советского кино
Актеры
Как роль Ленина отразилась на карьере Андрея Мягкова
26:23
Как роль Ленина отразилась на карьере Андрея Мягкова
Актеры
Голливудские актеры, совершившие подвиги в жизни
04:44
Голливудские актеры, совершившие подвиги в жизни
Актеры
Как Николай Губенко стал последним министром культуры
01:21
Как Николай Губенко стал последним министром культуры
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение