В ноябре 2020 года на экраны кинотеатров выходит 25-й юбилейный фильм франшизы о приключениях британского специального агента 007 Джеймса Бонда. Картина под названием «Не время умирать» должна была стать одной из самых громких премьер первой половины года, однако ее прокат был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Любопытно, что она станет эпохальной: это последний фильм франшизы, в котором роль Бонда исполнил Дэниэл Крейг. Британский джентльмен сыграл в пяти фильмах об агенте 007 за последние 14 лет. Дольше него никто в роли Бонда не оставался, и как только было объявлено, что «Не время умирать» станет для него последним фильмом в франшизе, зрители начали гадать, кто же займет его место.
Основных претендентов было несколько. Том Харди, известный по роли злодея Бэйна в «Бэтмене», Макса в «Безумном Максе» и др., Сэм Хьюэн («Бладшот»), Том Хиддлстоун (Локи из фильмов про «Мстителей»), Джеймс Нортон (известен по сериалу «МакМафия»), Идрис Эльба («28 недель спустя», трилогия про «Тора»), Майкл Фассбендер (Магнето из новых «Людей Икс»), Килиан Мерфи (сериал «Острые Козырьки»). Среди всех фаворитом у букмекеров считался Джеймс Нортон, ставки на которого принимались по самым низким коэффициентам. Но в последнее время, как отмечают аналитики букмекерских контор и эксперты ресурса metaratings.tj, резко возросли объемы ставок на кандидатуру Эйдана Тернера, который широкому кругу зрителей известен по роли гном Кили в трилогии «Хоббит».
Судя по всему, резкое потепление зрителей к Тернеру в роли Бонда вызвано ожиданиями от выхода телевизионного мини-сериала «Леонардо», где Тернер сыграл роль великого мыслителя и художника эпохи Возрождения.
Тем не менее, наиболее высокие шансы стать следующим агентом 007 у Тома Харди, Джеймса Нортона и Сэма Хьюэна. Имя нового Бонда объявят не ранее завершения проката последнего фильма с участием Крейга. Старт проката в 2020 году намечен на ноябрь.