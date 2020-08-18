Эксперты рассказали, кто может сыграть Бонда

В ноябре 2020 года на экраны кинотеатров выходит 25-й юбилейный фильм франшизы о приключениях британского специального агента 007 Джеймса Бонда . Картина под названием «Не время умирать» должна была стать одной из самых громких премьер первой половины года, однако ее прокат был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Любопытно, что она станет эпохальной: это последний фильм франшизы, в котором роль Бонда исполнил Дэниэл Крейг . Британский джентльмен сыграл в пяти фильмах об агенте 007 за последние 14 лет. Дольше него никто в роли Бонда не оставался, и как только было объявлено, что «Не время умирать» станет для него последним фильмом в франшизе, зрители начали гадать, кто же займет его место.

Судя по всему, резкое потепление зрителей к Тернеру в роли Бонда вызвано ожиданиями от выхода телевизионного мини-сериала «Леонардо», где Тернер сыграл роль великого мыслителя и художника эпохи Возрождения.

Тем не менее, наиболее высокие шансы стать следующим агентом 007 у Тома Харди, Джеймса Нортона и Сэма Хьюэна. Имя нового Бонда объявят не ранее завершения проката последнего фильма с участием Крейга. Старт проката в 2020 году намечен на ноябрь.