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Как выглядит 17-летняя дочь 87-летнего Бельмондо 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как выглядит дочь актёра Жана-Поля Бельмондо. Французскую звезду сложно назвать классическим красавцем, но харизма и обаяние Жана-Поля делали своё дело: он всегда был окружён влюблёнными в него женщинами. Правда, на брак Бельмондо отважился вступить всего дважды, причём второй раз уже в зрелом возрасте. В 70 лет он стал отцом дочери, и сегодня 87-летний артист гордится 17-летней наследницей Стеллой. Как выглядит дочь Бельмондо и какой путь она собирается избрать в жизни, узнайте из ролика.
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Актеры , Видео
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