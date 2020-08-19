Откуда у Эраста Гарина взялась внебрачная дочь 

Герой видео — один из самых популярных советских актёров Эраст Гарин. Гарин был ровесником двадцатого века и в кино начал сниматься ещё до войны. Запоминающийся голос стал визитной карточкой артиста, так что узнать его можно даже за кадром: на счету Гарина десятки озвученных мультперсонажей. Как Эраст Гарин открыл для отечественного кино Вячеслава Тихонова и откуда у него взялась внебрачная дочь, расскажет ролик.
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