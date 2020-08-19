Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Откуда у Эраста Гарина взялась внебрачная дочь 

Елена Красовская 5 часов назад
Герой видео — один из самых популярных советских актёров Эраст Гарин. Гарин был ровесником двадцатого века и в кино начал сниматься ещё до войны. Запоминающийся голос стал визитной карточкой артиста, так что узнать его можно даже за кадром: на счету Гарина десятки озвученных мультперсонажей. Как Эраст Гарин открыл для отечественного кино Вячеслава Тихонова и откуда у него взялась внебрачная дочь, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему брак Светланы Светличной продлился всего 27 дней.
Актеры , Видео , Вячеслав Тихонов , Эраст Гарин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Фильмы о монстрах, которые отвлекут от рутины
Фильмы о монстрах, которые отвлекут от рутины
Шарлиз Терон вспомнила, как ее мать застрелила отца
Шарлиз Терон вспомнила, как ее мать застрелила отца
Видео
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фронтовое прошлое, преследовавшее Алексея Смирнова
04:53
Фронтовое прошлое, преследовавшее Алексея Смирнова
Актеры
Нескладная актриса, ставшая любимицей режиссеров
04:36
Нескладная актриса, ставшая любимицей режиссеров
Актеры
Откуда у Эраста Гарина взялась внебрачная дочь
26:11
Откуда у Эраста Гарина взялась внебрачная дочь
Актеры
Самые захватывающие фильмы про заложников
10:39
Самые захватывающие фильмы про заложников
Фильмы
Что стало с очаровательной крохой из «Подкидыша»
04:30
Что стало с очаровательной крохой из «Подкидыша»
Актеры Фильмы
Как выглядит 17-летняя дочь 87-летнего Бельмондо
02:53
Как выглядит 17-летняя дочь 87-летнего Бельмондо
Актеры
Новинки 2020 года, которые вышли без пафосных премьер
10:32
Новинки 2020 года, которые вышли без пафосных премьер
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение