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«Вот это секс!»: Мерьем Узерли из «Великолепного века» обнажилась на камеру 

Vse42.ru и ещё 1 4 часа назад
Мерьем Узерли, исполнительница роли Хюррем Султан в любимом многими сериале "Великолепный век", взбудоражила подписчиков откровенной фотосессией с цветами.
Недавно отпраздновавшая свой 37-й день рождения Мерьем Узерли решила побаловать поклонников пикантными черно-белыми снимками с ее фотосессии. В личном Instagram-блоге артистки ее поклонники смогли насладиться обнаженным образом любимицы, прикрывающей интимные части фигуры россыпью цветов и листвы.
@meryemuzerlimeryem
Горячие кадры исполнительницы роли Хюррем Султан не оставили равнодушной многомиллионную аудиторию ее поклонников со всего мира. "Цветочная" фотосессия и сама звезда удостоились массы восторженных комментариев и признаний в любви.

"Вот это секс! Сулейман бы дар речи от такой красотки бы потерял", "Безумно красивая", "Это женщина просто настоящий огонь", "Шикарная" (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — поделились лестным мнением подписчики Мерьем Узерли.

Также один из поклонников подчеркнул, что на этих снимках "самый красивый цветок" — это сама Узерли. А кое-кто из комментаторов отметил, что фотографу, который запечатлевал их любимицу, "везет".
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Комментарии
Актеры , Мерьем Узерли
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