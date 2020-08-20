Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Шило на мыло»: подписчики высмеяли Панина за пост о «грязной» работе 

РИА Новости 7 часов назад
Панина высмеяли за пост о «грязной» работе
Фото: РИА Новости
Актера Алексея Панина высмеяли в Сети за шутку о новой работе в Испании.
Артист опубликовал в своем профиле Instagram видео, на котором самостоятельно моет машину.

"Я осваиваю новую профессию — мойщика машины. Никогда это сам в России не делал. Но, думаю, что если меня здесь за горло возьмет костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься", — написал он.

Подписчики не оценили юмор Панина и предположили, что это, возможно, будет его единственный способ заработка в "эмиграции".

"Тот случай, когда утечка "мозгов" во благо России", — отметил dmitryzen5.

"Расскажи секрет, как можно ездить за границу с долгом у судебных приставов?" — поинтерсовался ed.gri.13.
"Леха, сколько ты будешь еще унижаться?" — спросил alex2974sever.
"Называется, сменил шило на мыло", — сыронизировала galuya747.

Видео дня. Как выглядит 17-летняя дочь 87-летнего Бельмондо
Смотреть фильм на
Последние новости
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Мясников предположил, что могло случиться с Навальным Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете Кто оказался самым обеспеченным силовиком Кто оказался самым обеспеченным силовиком
Актеры , Алексей Панин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
«СПИДом его заразил любовник»
«СПИДом его заразил любовник»
Звезда «Великолепного века» блеснула бедрами
Звезда «Великолепного века» блеснула бедрами
Видео
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Какие трагедии настигли звезду «Полосатого рейса»
03:21
Какие трагедии настигли звезду «Полосатого рейса»
Актеры
Куда пропала Принцесса из «Сказок старого волшебника»
03:40
Куда пропала Принцесса из «Сказок старого волшебника»
Актеры
Жуткие триллеры, пробирающие до мурашек
10:49
Жуткие триллеры, пробирающие до мурашек
Фильмы
Почему Ирину Скобцеву называли разлучницей
26:30
Почему Ирину Скобцеву называли разлучницей
Актеры
Мультфильмы, которые сорвут куш в 2021 году
10:00
Мультфильмы, которые сорвут куш в 2021 году
Фильмы
Фронтовое прошлое, преследовавшее Алексея Смирнова
04:53
Фронтовое прошлое, преследовавшее Алексея Смирнова
Актеры
Нескладная актриса, ставшая любимицей режиссеров
04:36
Нескладная актриса, ставшая любимицей режиссеров
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение