Панина высмеяли за пост о «грязной» работе

Актера Алексея Панина высмеяли в Сети за шутку о новой работе в Испании.

Артист опубликовал в своем профиле Instagram видео, на котором самостоятельно моет машину.

"Я осваиваю новую профессию — мойщика машины. Никогда это сам в России не делал. Но, думаю, что если меня здесь за горло возьмет костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься", — написал он.

Подписчики не оценили юмор Панина и предположили, что это, возможно, будет его единственный способ заработка в "эмиграции".

"Тот случай, когда утечка "мозгов" во благо России", — отметил dmitryzen5.

"Расскажи секрет, как можно ездить за границу с долгом у судебных приставов?" — поинтерсовался ed.gri.13.

"Леха, сколько ты будешь еще унижаться?" — спросил alex2974sever.

"Называется, сменил шило на мыло", — сыронизировала galuya747.