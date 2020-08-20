Как выглядели звезды «Игры престолов» в юности 

Сериал «Игра престолов» стал не просто настоящим телесобытием, но и культовым явлением для всей массовой культуры. Яркие и самобытные образы героев сериала полюбились миллионам зрителей по всему миру, и во многом этому поспособствовал удачно подобранный актерский состав. Мы знаем, как звезды проекта выглядят сейчас, но решили вспомнить, какими они были в самом начале своей карьеры.

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В 2019 году журнал Time назвал Кларк одной из 100 самых влиятельных людей в мире. Но в самом начале своего актерского пути британская звезда и представить не могла о таком большом успехе. Более того, однажды исполнительница роли Дейенерис в шутку призналась, что ее родной отец, узнав о стремлении дочери стать актрисой, пошутил, что ей необходимо выучить лишь одну реплику: «Свободная касса», — намекая на провальность ее мечты.

Однако Кларк сумела доказать отцу обратное: впервые на экране она появилась в 2009 году в сериале «Врачи» и телефильме «Атака из Триасового периода». Тогда публика едва ли обратила внимание на юную актрису, но двумя годами позже Кларк превратилась в звезду мирового масштаба, а имя ее экранной героини стало самым популярным среди тех, которые родители выбирали для своих новорожденных малышей.

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Американский актер гавайского происхождения и экранный муж Дейенерис с первых минут своего появления на экране впечатлял зрителей внушительными габаритами и суровым взглядом. Кажется, что образ его персонажа Кхала Дрого продюсеры намеренно эксплуатируют до сих пор — слишком колоритным получился герой Момоа. Но не многие знают, что свою карьеру отчим Зои Кравиц начинал в сериале «Спасатели Малибу» — тогда в статном красавце с яркими чертами лица едва ли узнавался угрюмый и опасный Кхал.

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Ни для кого не секрет, что Софи много лет близко дружит с другой звездой сериала, Мэйси Уильямс. Обе британские актрисы познакомились задолго до начала съемок проекта и поддерживают близкие отношения до сих пор. Для Софи работа в «Игре престолов» стала настоящим дебютом в карьере. Ее Санса Старк получилась самобытной и неоднозначной героиней, за которой было любопытно наблюдать на протяжении нескольких сезонов. Стоит отметить, что в самом начале за один эпизод сериала Софи зарабатывала в среднем $175 тысяч, а к финалу проекта ее гонорар вырос до $210 тысяч за серию.

Кит Харингтон

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Сейчас уже сложно представить в образе главного протагониста сериала Джона Сноу другого актера, кроме Харингтона. Его персонаж получился многогранным, объемным и с крепкой внутренней драматургией. Для актера сериал также стал первым большим проектом в карьере, но его успех сложно переоценить. За время съемок в фэнтезийной саге кошелек Кита пополнился на $12 млн, делая его едва ли не самым высокооплачиваемым актером на телевидении. После «Игры престолов» самой заметной работой Кита стала роль в драме Ксавье Долана «Смерть и жизнь Ф. Донована», не получившей высоких оценок от критиков, но понравившейся широкому зрителю. А следующим крупным фильмом звезды станут «Вечные» — масштабный и долгожданный новый проект Marvel.

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Экранная партнерша Харингтона и супруга актера в реальной жизни Лесли, в отличие от мужа, может похвастаться более обширной фильмографией. Актриса дебютировала на телевидении еще в 2008 году, снявшись в документальном сериале «Злоключения за границей», а после присоединилась к актерскому касту исторической драмы «Аббатство Даунтон» — суперуспешного британского сериала. Таким образом, на момент начала съемок в «Игре престолов» Роуз была значительно известнее своих коллег.

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Первой заметной ролью исполнителя роли Тириона Ланнистера стала работа в черной комедии 1995 года «Жизнь в забвении», рассказывающая о трудностях кинопроизводства маленького независимого проекта с режиссером-самодуром и равнодушной командой. Далее у актера было много самых разных проектов, в которых ему тем не менее отводились исключительно второстепенные роли.

«Игра престолов» не просто дала возможность Питеру раскрыть весь свой актерский диапазон, но помогла артисту стать настоящей звездой с многомиллионной фанбазой по всему миру. После успеха сериала для Динклэйджа открылись многие двери, а самого артиста захотели видеть в своих проектах и крупные киностудии, и режиссеры, занимающиеся исключительно авторским кино.

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Исполнитель роли Робба Старка начал свою карьеру почти 20 лет назад, снимаясь в шотландских телевизионных проектах. Яркая внешность и очевидный актерский талант обеспечили Мэддену славу сперва в родной Шотландии, а потом и за ее пределами, чему во многом поспособствовал успех «Игры престолов». После начала работы в сериале от хороших предложений у Ричарда больше нет отбоя. Ему доверили роль принца в художественном ремейке «Золушки», в драматических сериалах «Медичи» и «Телохранитель» , а также на его счету запоминающееся появление в недавнем байопике об Элтоне Джоне «Рокетмен» . Кстати, в новой супергеройской картине Marvel «Вечные», помимо ранее упомянутого Кита Харингтона, также появится и Мэдден. Стало быть, можно ожидать появления любимых актеров в одном проекте в совершенно новых для них образах.

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В «Игру престолов» Хиди пришла уже в статусе известной британской актрисы, которой одинаково хорошо удавались и исторические драмы («Онегин», «Братья Гримм» «300 спартанцев» ), и романтические комедии («Представь нас вместе», «Одноклассницы» ). Роль жестокой и властной Серсеи Ланнистер помогла Лене раскрыть новый диапазон своего таланта и предстать перед публикой в неоднозначном, но запоминающемся образе.

Сегодня Хиди не только активно снимается, но и время от времени оказывается по другую сторону камеры. Так, в качестве режиссера она сняла короткометражную картину «Ловушка» и музыкальный клип для исполнителя Madeon на песню Miracle, в котором главную женскую роль исполнила коллега Лены по «Игре престолов» Мэйси Уильямс.

Мэйси Уильямс

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Несмотря на то что «Игра престолов» для Мэйси стала дебютной работой, в ее исполнении Арья Старк получилась настолько необычной и характерной героиней, что сама Мэйси была шесть раз номинирована на премию Гильдии киноактеров США и дважды на премию «Эмми».

На самом деле настоящее имя Уильямс Маргарет, а сценический псевдоним Мэйси она позаимствовала из популярной серии комиксов The Perishers. После успеха «Игры престолов» у актрисы больше пока не случалось настолько же интересных проектов, но в 2020 году заявлена премьера картины «Новые мутанты» компании Marvel, в которой Мэйси сыграла одну из главных ролей.