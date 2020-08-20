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Как почтальон стала самой успешной актрисой фильмов для взрослых 

Диана Товсепова 7 часов назад
На Западе очень хорошо знают Софи Ди — больше восьми миллионов поклонников в Instagram пристально следят за ее "творчеством". А профессия у Софи специфическая.
Как выяснил "Рамблер", британская пышнотелая красавица сразу после школы начала зарабатывать деньги, работая в кафе, в магазине и в гостинице. Девушка, чье настоящее имя Керсти Хилл, даже успела поработать почтальоном, но на самом деле она мечтала о славе.
Еще в 2005 году Хилл начала использовать красоту своего тела, отправившись работать в стриптиз-клуб. Потом ее стали приглашать на смелые фотосъемки, а после переезда в Лос-Анджелес англичанка решила попробовать себя во взрослом кино.
Даже в этом спорном деле Софи добилась успехов — за ее плечами около 700 фильмов и одна картина, в которой она работала в качестве режиссера. Теперь Софи знают во всем мире, награждают "кино-премиями" и восхищаются ее специфическими талантами.
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