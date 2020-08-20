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27-летняя актриса пристыдила нашедших ее голые фото поклонников 

Lenta.ru 5 часов назад
Актриса пристыдила нашедших ее голые фото фанатов
Фото: @olympiavalance
Австралийская актриса Олимпия Вэлэнс, снявшаяся в сериале «Соседи», пристыдила поклонников, искавших, нашедших и распространявших ее голые фотографии, украденные хакерами. Она опубликовала в Instagram пост, в котором назвала себя жертвой шантажа.
27-летняя актриса рассказала, что ее снимки распространяли с целью унижения и контроля. Она призналась, что в течение года прикладывала не мало усилий, чтобы помешать хакерам, однако недавно в сети появились новые фото, украденные с ее телефона. Вэлэнс также рассказала, что привлечение полиции и адвокатов не помогло остановить распространение снимков.

«2020-й для нас всех выдался тяжелым, и на этот раз это меня сильно подкосило», — отметила Вэлэнс.

Артистка подчеркнула, что сниматься голой для себя или отправлять такие фото партнеру — не постыдное занятие. Она пристыдила всех, кто искал подобные снимки или распространял их.
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Актеры , Соседи
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