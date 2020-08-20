Австралийская актриса Олимпия Вэлэнс заявила, что стала жертвой шантажа. Об этом она открыто сказала в посте, который опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
По словам звезды, неизвестные нашли в ее телефоне снимки интимного характера и распространили по всей Сети. Олимпия уверена, что это было сделано с целью унижения и контроля. Также Вэлэнс отметила, что полиция и адвокаты не смогли ей помочь остановить этот ужас.
«2020-й для нас всех выдался тяжелым, и на этот раз это меня сильно подкосило»,
— призналась Олимпия.
Актриса уверена, что нет ничего постыдного в откровенных фото, которые делаются для самолюбования или для своего партнера. А вот искать подобного рода фото в чужих телефонах — занятие неблагородное.
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