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Начавшая снимать порно звезда Disney «сломала» сайт OnlyFans 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Начавшая снимать порно звезда Disney «сломала» сайт
Фото: Lenta.ru
Бывшая звезда фильмов Белла Торн «сломала» сайт OnlyFans, где можно распространять эротические фотографии и видео по платной подписке. Об этом сообщает Page Six.
Отмечается, что начавшая снимать порно артистка завела личную страницу на портале, подписка на которую стоит 102 доллара за полгода. Кроме того, фанаты актрисы могут подарить подарки из составленного ею списка, в который входят собачья подстилка, гамака, дозатор для алкогольных напитков и рождественские надувные игрушки.
Уточняется, что сайт OnlyFans ненадолго перестал работать, когда Торн запустила свой личный аккаунт. Она опубликовала фотографию в бикини.
В 2019 году Торн стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub. Звезду наградили за короткометражный фильм «Она и он». 22-летняя Торн, которая отказалась от карьеры в Disney ради проекта в порноиндустрии, призналась, что процесс работы над лентой был для нее достаточно интересным: «На съемочной площадке происходил реальный секс, я раньше никогда не снимала такое». Она добавила, что это ее первый опыт в качестве режиссера.
Белла Торн сыграла в таких фильмах, как «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Простушка», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» и «Смешанные».
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Актеры , Смешанные , Простушка , Ужас Амитивилля: Пробуждение , Белла Торн , Walt Disney
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