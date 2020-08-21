Начавшая снимать порно звезда Disney «сломала» сайт

Бывшая звезда фильмов Белла Торн «сломала» сайт OnlyFans, где можно распространять эротические фотографии и видео по платной подписке. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что начавшая снимать порно артистка завела личную страницу на портале, подписка на которую стоит 102 доллара за полгода. Кроме того, фанаты актрисы могут подарить подарки из составленного ею списка, в который входят собачья подстилка, гамака, дозатор для алкогольных напитков и рождественские надувные игрушки.

Уточняется, что сайт OnlyFans ненадолго перестал работать, когда Торн запустила свой личный аккаунт. Она опубликовала фотографию в бикини.