Актрисы, которые любят раздеваться в кадре 

Иногда актерам нужно показать не только весь спектр эмоций своего персонажа, но и собственное тело. А поскольку пикантные сцены — это часть фильма, то каждому приходится однажды выбирать, раздеваться лично или пригласить дублера. Особенно непросто принять решение, если речь идет об актрисах. Но только не нашим сегодняшним героиням. Они относятся к необходимости обнажаться, что называется, с пониманием. «Рамблер» вспомнил самых смелых экранных красоток.

Эффектная готическая красавица с французскими и шведскими корнями еще в юности продемонстрировала не только свой талант, но и безупречное тело. Ее раскованная Изабель в легендарном фильме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» покорила и зрителей, и строгих критиков. Кстати, родители актрисы отговаривали ее от участия в фильме, опасаясь, что такое количество откровенных сцен причинит ей психологический вред. Но Ева настояла на своем решении и не зря.

Кадр из фильма «Казино „Рояль“

Блестящий старт обеспечил ей успешную карьеру, а зрителям позволил и дальше любоваться совершенными формами Евы. Например, в „Казино „Рояль“, „Страшных сказках“, „Последней любви на Земле“ и даже „Камелоте“. Последний имеет смысл смотреть только ради сцен с актрисой. Ее Моргана — самая неотразимая волшебница всех времен и народов.

Обаятельная британская актриса прославилась после роли Анны Болейн в историческом сериале “Тюдоры» . Натали сделала свою героиню по-настоящему роковой женщиной, яркой и соблазнительной. И многочисленные постельные сцены актрису не смутили. Также непринужденно Натали разделась и в «Игре престолов», где сыграла Маргери Тирелл, побывавшую женой сразу трех королей. Поклонникам прелестей Дормер можем порекомендовать и «Скандальную леди У».

Промофото к сериалу "Тюдоры"

Рыжеволосая актриса тоже не отличается ложной скромностью. Пикантные сцены с ней можно увидеть в «Афере по-американски», «Бойце», «Мисс Петтигрю живет одним днем». А в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» она и вовсе решила не стесняться.

Белокурая красавица из ЮАР громко заявила о себе еще в «Адвокате дьявола». После чего с завидным постоянством покоряет зрителей не только актерским мастерством, но и превосходным телом. Желающие могут убедиться в этом лично, посмотрев хотя бы «Азартные игры» , «Пылающую равнину», «Сладкий ноябрь» или «Голову в облаках».

Кадр из фильма "Лавлейс"

Кажется, что Аманда не слишком подходит для этого списка. Однако именно она сыграла Линду Лавлейс , легендарную звезду фильмов для взрослых. Со всеми впечатляющими подробностями, разумеется. Свою раскрепощенность актриса продемонстрировала и в фильме «Хлоя»

Кадр из фильма "Левиафан"

Среди российских актрис тоже можно найти профессионалов постельных сцен. Одной из них традиционно считается Елена Лядова. Достаточно только вспомнить яркую сцену в «Левиафане» или ее работу в сериале «Измены».