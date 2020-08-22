Актрисы, которые любят раздеваться в кадре 

Иногда актерам нужно показать не только весь спектр эмоций своего персонажа, но и собственное тело. А поскольку пикантные сцены — это часть фильма, то каждому приходится однажды выбирать, раздеваться лично или пригласить дублера. Особенно непросто принять решение, если речь идет об актрисах. Но только не нашим сегодняшним героиням. Они относятся к необходимости обнажаться, что называется, с пониманием. «Рамблер» вспомнил самых смелых экранных красоток.
Эффектная готическая красавица с французскими и шведскими корнями еще в юности продемонстрировала не только свой талант, но и безупречное тело. Ее раскованная Изабель в легендарном фильме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» покорила и зрителей, и строгих критиков. Кстати, родители актрисы отговаривали ее от участия в фильме, опасаясь, что такое количество откровенных сцен причинит ей психологический вред. Но Ева настояла на своем решении и не зря.
Кадр из фильма «Казино „Рояль“
Блестящий старт обеспечил ей успешную карьеру, а зрителям позволил и дальше любоваться совершенными формами Евы. Например, в „Казино „Рояль“, „Страшных сказках“, „Последней любви на Земле“ и даже „Камелоте“. Последний имеет смысл смотреть только ради сцен с актрисой. Ее Моргана — самая неотразимая волшебница всех времен и народов.
Обаятельная британская актриса прославилась после роли Анны Болейн в историческом сериале “Тюдоры». Натали сделала свою героиню по-настоящему роковой женщиной, яркой и соблазнительной. И многочисленные постельные сцены актрису не смутили. Также непринужденно Натали разделась и в «Игре престолов», где сыграла Маргери Тирелл, побывавшую женой сразу трех королей. Поклонникам прелестей Дормер можем порекомендовать и «Скандальную леди У».
Промофото к сериалу "Тюдоры"
Рыжеволосая актриса тоже не отличается ложной скромностью. Пикантные сцены с ней можно увидеть в «Афере по-американски», «Бойце», «Мисс Петтигрю живет одним днем». А в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» она и вовсе решила не стесняться.
Белокурая красавица из ЮАР громко заявила о себе еще в «Адвокате дьявола». После чего с завидным постоянством покоряет зрителей не только актерским мастерством, но и превосходным телом. Желающие могут убедиться в этом лично, посмотрев хотя бы «Азартные игры», «Пылающую равнину», «Сладкий ноябрь» или «Голову в облаках».
Кадр из фильма "Лавлейс"
Кажется, что Аманда не слишком подходит для этого списка. Однако именно она сыграла Линду Лавлейс, легендарную звезду фильмов для взрослых. Со всеми впечатляющими подробностями, разумеется. Свою раскрепощенность актриса продемонстрировала и в фильме «Хлоя».
Кадр из фильма "Левиафан"
Среди российских актрис тоже можно найти профессионалов постельных сцен. Одной из них традиционно считается Елена Лядова. Достаточно только вспомнить яркую сцену в «Левиафане» или ее работу в сериале «Измены».