Актеры, которые умерли во время съемок

Некоторые люди полностью посвящают себя кинематографу. Одни успевают стать мировыми звездами, другие гаснут, так и не успев «загореться». И как бы парадоксально это не звучало, но иногда случается так, что жизнь актеров внезапно обрывается прямо на съемочной площадке. «Рамблер» расскажет, кого настигла такая злая участь.

Человек-легенда Брюс Ли скончался в 1973 году в Гонконге на съемках «Игры смерти». Неожиданно Брюс почувствовал себя плохо и ушел в номер, чтобы отдохнуть. Там он выпил таблетку от головной боли, а вскоре скончался. Вскрытие показало, что актер погиб от отека мозга.

1 апреля 1993 года Брэндон Ли умер во время съемок фильма «Ворон» . Говорят, за несколько часов до съемок он взял в руки пистолет, приложил его к виску и нажал на курок. Но ничего не произошло. Он рассмеялся и сказал: «Кому суждено быть повешенным, не утонет. Я умру иначе, мне не нужно бояться пистолета». Но во время съемок он нажал на курок и рухнул на землю — из пистолета забыли вынуть «заглушку». Актер скончался через несколько часов в больнице.

Сергей Бодров отправился сниматься в фильме «Связной» в Северную Осетию. 20 сентября 2002 года на Кармадонское ущелье, где проходили съемки фильма, сошла лавина, которая накрыла всю съемочную группу. С тех пор 130 человек считаются пропавшими без вести.

Австралийского телеведущего и актера Стива Ирвина называли «охотником за крокодилами» — он специализировался на передачах об опасных животных. Мужчина скончался в 2006 году во время съемок под водой в Большом барьерном рифе — его ударил в грудь шипохвостый скат.