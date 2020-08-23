Актеры, которые умерли во время съемок

Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Актеры, жизнь которых прервалась на съемочной площадке 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Некоторые люди полностью посвящают себя кинематографу. Одни успевают стать мировыми звездами, другие гаснут, так и не успев «загореться». И как бы парадоксально это не звучало, но иногда случается так, что жизнь актеров внезапно обрывается прямо на съемочной площадке. «Рамблер» расскажет, кого настигла такая злая участь.

Брюс Ли

Человек-легенда Брюс Ли скончался в 1973 году в Гонконге на съемках «Игры смерти». Неожиданно Брюс почувствовал себя плохо и ушел в номер, чтобы отдохнуть. Там он выпил таблетку от головной боли, а вскоре скончался. Вскрытие показало, что актер погиб от отека мозга.

Брэндон Ли

1 апреля 1993 года Брэндон Ли умер во время съемок фильма «Ворон». Говорят, за несколько часов до съемок он взял в руки пистолет, приложил его к виску и нажал на курок. Но ничего не произошло. Он рассмеялся и сказал: «Кому суждено быть повешенным, не утонет. Я умру иначе, мне не нужно бояться пистолета». Но во время съемок он нажал на курок и рухнул на землю — из пистолета забыли вынуть «заглушку». Актер скончался через несколько часов в больнице.

Сергей Бодров-младший

Сергей Бодров отправился сниматься в фильме «Связной» в Северную Осетию. 20 сентября 2002 года на Кармадонское ущелье, где проходили съемки фильма, сошла лавина, которая накрыла всю съемочную группу. С тех пор 130 человек считаются пропавшими без вести.

Стив Ирвин

Австралийского телеведущего и актера Стива Ирвина называли «охотником за крокодилами» — он специализировался на передачах об опасных животных. Мужчина скончался в 2006 году во время съемок под водой в Большом барьерном рифе — его ударил в грудь шипохвостый скат.

Андрей Краско

Трагедия произошла в 2006 году на съемках картины Сергея Урсуляка "Ликвидация". По рассказам очевидцев, все было как обычно — Краско прибыл на ночные съемки, однако неожиданно почувствовал себя плохо. Съемки отменили, но актеру становились все хуже и хуже. Вызвали «Скорую», но по дороге в больницу Андрей Краско скончался. По предварительному диагнозу медиков — обширный инсульт. Актеру было всего 48 лет.
Комментарии 2
Актеры , Видео , Ликвидация , Ворон , Сергей Урсуляк , Брюс Ли , Стив Ирвин , Андрей Краско , Брэндон Ли , Сергей Бодров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что Рыбникова выгнали со встречи с Хрущевым
За что Рыбникова выгнали со встречи с Хрущевым
Абсолютное искушение Шарлиз Терон
Абсолютное искушение Шарлиз Терон
Тарантино составил список лучших фильмов всех времен
Тарантино составил список лучших фильмов всех времен
Видео
Актеры, которые умерли во время съемок
00:54
Актеры, которые умерли во время съемок
Актеры
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Какими стали сейчас мальчишки из «Кадетства»
10:00
Какими стали сейчас мальчишки из «Кадетства»
Сериалы Актеры
Кто сделал из барда Высоцкого киноактёра
26:05
Кто сделал из барда Высоцкого киноактёра
Актеры
Почему Джонни Деппу давно пора дать «Оскар»
13:00
Почему Джонни Деппу давно пора дать «Оскар»
Актеры
Что стало с итальянцами после приключений в России
11:10
Что стало с итальянцами после приключений в России
Актеры Фильмы
Новая ведущая «Орла и решки» разгневала фанатов
00:29
Новая ведущая «Орла и решки» разгневала фанатов
ТВ
Регина Тодоренко вернулась в шоу «Орел и решка»
00:59
Регина Тодоренко вернулась в шоу «Орел и решка»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение