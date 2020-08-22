«Принял ислам, влез в долги, стал отцом» 

После трехлетней паузы сибирский актер Сергей Романович, принявший ислам и уехавший из России, снова вернулся к истокам. Куда?

Да в сериал «Ольга», в котором он отказался сниматься в 2017 году из-за обилия откровенных сцен, где приходилось демонстрировать голый торс. Это противоречило новой религии Сергея.

Но жизнь заставила — и Романович отчасти поступился принципами, вернувшись в развлекательный жанр.

В новых сериях «Ольги» он предстает в капюшоне и джинсах. «Телепрограмма» разбиралась, чем занимался актер последние три года в изоляции от родной страны и как он пришел к исламу.

«Близкие думали, что меня завербовали»

В первых сезонах Сергей снимался, уже приняв ислам. Поэтому в кадре он ел только халяльные сосиски (не содержат свинины, а говядина произведена согласно религиозным нормам).

После успеха в молодежном сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» Сергей получил роль в «Ольге» — комедийном проекте ТНТ про непутевую семью Терентьевых, где верховодит харизматичная мать (Яна Троянова).

Романович сыграл гопника Андрюху, который влюблен в дочь главной героини Аню ( Ксения Суркова ) и заделал ей, как они говорят, «бейбика».

Два сезона в этом сериале и позволили Сергею скопить определенное количество денег и уйти впоследствии в затвор. В третьем сезоне актер играть отказался — сценаристам пришлось придумать, что его герой сбежал от семьи.

К исламу крещенный в православии уроженец Томска пришел через друга. Чеченец Шамиль познакомил Сергея с родней: сначала Романович начал спорить про ислам с его братом, а потом, чтобы понимать, о чем спорит, начал изучать эту религию.

И через некоторое время твердо решил стать мусульманином. Родители поначалу были напуганы.

— Работало стереотипное мышление, — вспоминает актер. — Мне пришлось преодолевать это. Близкие подумали, что меня завербовали: сейчас я пойду убивать людей и так далее.

Я объяснял, спорил, показывал и доказывал. Но люди упертые — трудно побороть шаблоны. Страх и предвзятость провоцирует то, что неизведанно.

Меня вызывали на встречу с деканом и мастером во ВГИК, проводили профилактические беседы, расспрашивали: «Что у тебя случилось? У тебя не радикальное течение?» Со временем ситуация урегулировалась. Люди видят, что я адекватный человек и ничем не отличаюсь от других. Никаких проблем.

Романович изучал Коран, молился и не пропускал намаз. На съемках все знали, что он серьезно относится к вере: подбирали соответствующее питание, отпускали по пятницам в мечеть, а если в кадре герой ест сосиски, то специально покупали халяльные.

Чтобы стать ближе к братьям по вере, даже сделал операцию по пересадке волос, чтобы обзавестись пышной бородой. Совсем как у южан не вышло, однако со временем девственный подбородок актера наконец заколосился.

Потом актер, признававшийся в интервью, что прекрасно чувствует себя в Шри-Ланке и Лос-Анджелесе, решился на переезд. Но отправился не на солнечное побережье США, а в Саудовскую Аравию — одну из самых религиозных стран мира.

«Будь ненормальным. Будь собой»

Новость о том, что Романович вернулся в сериал «Ольга», отчего-то взбудоражила интернет. Хотя ничего особенного не случилось.

Да, такое бывает: актеры уходят и приходят. Во-первых, продюсеры уговаривали Сергея сделать это уже несколько лет, каждый новый сезон «Ольги».

Во-вторых, это предсказуемо — на что ему оставалось жить? Бизнес прогорел. Накоплений надолго не хватило, новых проектов или нет, или не те, что подходят. Ехать в Лондон красить подъезды, как Дмитрий Шаракоис , сыгравший Левина в «Интернах», Романович не готов.

Вот и принял великодушное предложение создателей «Ольги». Правда, согласился лишь на несколько эпизодов — его герой пытается вернуться в семью, но там уже все укомплектовано, так что Андрюха отправляется восвояси.

Сменив религию, жену, круг общения и место обитания (последние посты размещаются из Стамбула), Сергей занялся проповедованием. Благую весть он несет через Инстаграм: пишет объемные посты и записывает видеоролики, в которых без очевидной привязки к исламу высказывает жизненную философию и собственный взгляд на вещи.

Названия видеообращений говорят сами за себя: «Как стать счастливым», «Почему мы недовольны собой», «Как побороть лень». Актер подробно обсуждает с подписчиками, почему у некоторых людей в жизни нет цели, как сформировать позитивную самооценку, как отличить любовь от болезненной привязанности, и честно подводит итоги.

«Последний год получился крайне насыщенным, — написал в июле Романович. — Брак, ребенок, провал в одном бизнесе и долги миллионов на десять, жизнь и учеба в Медине (Саудовская Аравия), восхождение на Эльбрус вместе с отцом, выпуск собственной книги, открытие производства в Стамбуле, куча разных обучающих курсов, книг и новых знакомств. Кажется, в свои 28 (16 июля. — Авт.) я войду без капли сожаления о прошедших 365 днях…»

Еще Романович начал выпускать линию одежды под маркой Borz — в переводе с венгерского это барсук, а с чеченского — волк. Поскольку лучший друг актера Шамиль из Чечни, несложно предположить, какой вариант правильный. Толстовки, футболки и худи позиционируются как «одежда для топовых блогеров, селебрити и бойцов ММА».

Несколько месяцев назад Романович, как три года назад его Андрюха из «Ольги», стал отцом. О чем радостно и сообщил в Инстаграме. Кто его нынешняя жена и как зовут ребенка — актер не разглашает. От предыдущего брака с блогером и дизайнером Александрой Головковой у него детей нет.

«Если ты хочешь прожить яркую и насыщенную событиями жизнь, тебе придется стать «ненормальным», — считает Романович. — Возможно, бросить вуз, потому что ты не видишь в этом смысла ради своего будущего.

Уйти с работы, если чувствуешь, что она тебя убивает. Переехать, если понимаешь, что тебе необходимо начать все с чистого листа. Покрасить волосы (хной)? Жениться, выйти замуж, если сердцем и разумом чувствуешь, что это твой человек. Твой, а не твоих родных.

Ну или, в конце концов, развестись, если в браке тебя унижают, не уважают, не любят, не заботятся и ты понимаешь, что это конец, но боишься общественного осуждения. Короче. Будь ненормальным. Будь собой».