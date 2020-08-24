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СМИ: Актера Марата Башарова уволили из театра 

Мир24 и ещё 6 5 часов назад
Башаров лишился работы
Фото: Киноафиша
Российского актера Марата Башарова уволили из двух спектаклей в «Современном Театре Антрепризы», сообщает «Экспресс газета».
По данным издания, с 17 августа Башаров не играет в спектаклях, его заменил другой актер.
Как утверждают в газете, это уже не первый раз, когда с актером отказываются сотрудничать. Так, якобы зимой 2019 года с Башаровым отказались работать продюсеры одного из спектаклей, после того, как зрители перестали покупать билеты, где указан актер. Сам Башаров информацию о своем увольнении пока не прокомментировал.
Между тем, как сообщают некоторые СМИ, в театре опровергли увольнение актера и заявили, что это все слухи.
Напомним, в 2019 году Марат Башаров попал в скандал с избиением жены Елизаветы Шевырковой. Супруга впоследствии развелись.
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Актеры , Марат Башаров
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