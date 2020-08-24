Башаров лишился работы

Российского актера Марата Башарова уволили из двух спектаклей в «Современном Театре Антрепризы», сообщает «Экспресс газета».

По данным издания, с 17 августа Башаров не играет в спектаклях, его заменил другой актер.

Как утверждают в газете, это уже не первый раз, когда с актером отказываются сотрудничать. Так, якобы зимой 2019 года с Башаровым отказались работать продюсеры одного из спектаклей, после того, как зрители перестали покупать билеты, где указан актер. Сам Башаров информацию о своем увольнении пока не прокомментировал.

Между тем, как сообщают некоторые СМИ, в театре опровергли увольнение актера и заявили, что это все слухи.

Напомним, в 2019 году Марат Башаров попал в скандал с избиением жены Елизаветы Шевырковой. Супруга впоследствии развелись.