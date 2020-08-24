Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова
в 2011 году пережила смерть единственного сына. 21-летний Никита покончил с собой. Сейчас 47-летняя артистка признается, что смогла пройти через этот опыт и принять решение дальше. Как она это сделала, актриса рассказала в интервью Ксении Собчак
.
Я могу говорить об этом, но уже не оглядываться назад, не говорить «ах, это было со мной». Это было с ним. А мой эгоизм состоял в том, что я притягивала эту трагедию к себе. «Как ты мог со мной так поступить». Когда я со всем этим разобралась, я его отпустила, сказала: «это твой выбор»,
— рассказала Яна Троянова.
Она призналась, что после смерти сына злоупотребляла алкоголем на протяжении трех лет. Также она рассказала, что однажды выехала на встречную полосу и отпустила управление. За мгновение до столкновения со встречной машиной, рулевое колесо само вывернулось вправо, и аварии не произошло. В тот же вечер ей приснился погибший сын. Произошедшее побудило ее разобраться в себе.
Сегодня Яна не употребляет алкоголь. Она замужем за режиссером Василием Сигаревым. На вопрос Собчак о том, как влияют на нее вредные привычки мужа, Троянова ответила, что приняла решение только насчет собственной трезвости. Поэтому не пытается переделать супруга.
«Важно понять, что сам он не хотел никого убивать, это уже болезнь включилась. Человек в беде», — прокомментировала Яна Троянова.