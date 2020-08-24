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«Я его с уважением отпустила»: Яна Троянова рассказала, как пережила смерть сына

WMJ.ruиещё 1
4 часа назад
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Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова в 2011 году пережила смерть единственного сына. 21-летний Никита покончил с собой. Сейчас 47-летняя артистка признается, что смогла пройти через этот опыт и принять решение дальше. Как она это сделала, актриса рассказала в интервью Ксении Собчак.
Я могу говорить об этом, но уже не оглядываться назад, не говорить «ах, это было со мной». Это было с ним. А мой эгоизм состоял в том, что я притягивала эту трагедию к себе. «Как ты мог со мной так поступить». Когда я со всем этим разобралась, я его отпустила, сказала: «это твой выбор»,
— рассказала Яна Троянова.
Она призналась, что после смерти сына злоупотребляла алкоголем на протяжении трех лет. Также она рассказала, что однажды выехала на встречную полосу и отпустила управление. За мгновение до столкновения со встречной машиной, рулевое колесо само вывернулось вправо, и аварии не произошло. В тот же вечер ей приснился погибший сын. Произошедшее побудило ее разобраться в себе.
Сегодня Яна не употребляет алкоголь. Она замужем за режиссером Василием Сигаревым. На вопрос Собчак о том, как влияют на нее вредные привычки мужа, Троянова ответила, что приняла решение только насчет собственной трезвости. Поэтому не пытается переделать супруга.
Также актриса высказалась о произошедшем с Михаилом Ефремовым.
«Важно понять, что сам он не хотел никого убивать, это уже болезнь включилась. Человек в беде», — прокомментировала Яна Троянова.
Комментарии
Актеры,Михаил Ефремов,Яна Троянова,Ксения Собчак,
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