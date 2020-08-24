Она призналась, что после смерти сына злоупотребляла алкоголем на протяжении трех лет. Также она рассказала, что однажды выехала на встречную полосу и отпустила управление. За мгновение до столкновения со встречной машиной, рулевое колесо само вывернулось вправо, и аварии не произошло. В тот же вечер ей приснился погибший сын. Произошедшее побудило ее разобраться в себе.