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Печальная судьба актера «Спортлото-82» Дениса Кмита 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Печальная судьба Дениса Кмита из «Спортлото-82»
Фото: Кадр из фильма «Спортлото-82»
Денис Кмит имел все шансы построить блестящую карьеру, однако один несчастный случай изменил его жизнь. «Рамблер» расскажет об этом актере.
Денис Кмит никогда не мог себе представить, что когда-нибудь ему удастся поработать с великим Леонидом Гайаем. И через год после окончания школы-студии МХАТ, актер исполнил судьбоносную роль в фильме «Спортлото-82». Денис исполнил роль Павла — жениха Татьяны.
Все трюки на съемочной площадке Кмит выполнял самостоятельно, не прибегая к помощи каскадеров. Он сам ездил на мотоцикле по горам и прыгал с него на поезд. По словам актера, от сотрудничества с Гайдаем у него остались только самые теплые воспоминания. А время работы над фильмом Кмит называл самым счастливым и беззаботным в своей жизни.
Сразу после съемок фильма Дениса призвали на службу в армию. По слухам, именно там он получил травму позвоночника, которая разделила его жизнь на «до» и «после». Солдаты связали простыни, чтобы спуститься со второго этажа. В один момент Денис сорвался и приземлился прямо на позвоночник. Тяжелая травма привела молодого актера к инвалидной коляске. На тот момент Денису было всего 22 года.
Несмотря на это, Кмит не собирался сдаваться. В 1992 году режиссер Сергей Гурзо специально под Дениса написал сценарий к фильму «Ка-ка-ду». И актер нашел в себе силы вернуться к работе в кадре. В картине он исполнил роль умного и талантливого человека, прикованного к инвалидной коляске, для которого бизнес стал своеобразной формой реализации амбиций. Позднее актер сыграл еще в одном проекте — в сериале «Поворот ключа».
После 50 лет у Дениса Кмита обострилось хроническое заболевание почек. Здоровье актера сильнее ухудшилось, когда из жизни ушла его мама. А 21 июля 2019 года не стало самого Дениса. Точная причина смерти известна только людям из близкого окружения.
Комментарии
Актеры , До и после , После , Сергей Гурзо , Денис Кмит
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