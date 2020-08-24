Печальная судьба Дениса Кмита из «Спортлото-82»

Денис Кмит имел все шансы построить блестящую карьеру, однако один несчастный случай изменил его жизнь. «Рамблер» расскажет об этом актере.

Денис Кмит никогда не мог себе представить, что когда-нибудь ему удастся поработать с великим Леонидом Гайаем. И через год после окончания школы-студии МХАТ, актер исполнил судьбоносную роль в фильме «Спортлото-82». Денис исполнил роль Павла — жениха Татьяны.

Все трюки на съемочной площадке Кмит выполнял самостоятельно, не прибегая к помощи каскадеров. Он сам ездил на мотоцикле по горам и прыгал с него на поезд. По словам актера, от сотрудничества с Гайдаем у него остались только самые теплые воспоминания. А время работы над фильмом Кмит называл самым счастливым и беззаботным в своей жизни.

Сразу после съемок фильма Дениса призвали на службу в армию. По слухам, именно там он получил травму позвоночника, которая разделила его жизнь на «до» и «после» . Солдаты связали простыни, чтобы спуститься со второго этажа. В один момент Денис сорвался и приземлился прямо на позвоночник. Тяжелая травма привела молодого актера к инвалидной коляске. На тот момент Денису было всего 22 года.

Несмотря на это, Кмит не собирался сдаваться. В 1992 году режиссер Сергей Гурзо специально под Дениса написал сценарий к фильму «Ка-ка-ду». И актер нашел в себе силы вернуться к работе в кадре. В картине он исполнил роль умного и талантливого человека, прикованного к инвалидной коляске, для которого бизнес стал своеобразной формой реализации амбиций. Позднее актер сыграл еще в одном проекте — в сериале «Поворот ключа».

После 50 лет у Дениса Кмита обострилось хроническое заболевание почек. Здоровье актера сильнее ухудшилось, когда из жизни ушла его мама. А 21 июля 2019 года не стало самого Дениса. Точная причина смерти известна только людям из близкого окружения.