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Как дерзкая девочка из «Родни» стала Томом Сойером 

Елена Красовская 8 часов назад
Герой видео — юный артист, которого в Советском Союзе знали не только дети, но и взрослые. Федя Стуков дебютировал в кино в 7 лет, снявшись в роли юного Обломова в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979). После мальчик активно снимался, а зрителям он запомнился не только актёрским талантом, но и яркой внешностью: пышными рыжими волосами и веснушками. Что стало с повзрослевшим героем картин и чем он занимается сегодня, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Лукашин попал на самолёт по чужому билету.
Актеры , Видео , Родня , Несколько дней из жизни И.И. Обломова , Том Сойер
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