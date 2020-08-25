Как дерзкая девочка из «Родни» стала Томом Сойером 

Герой видео — юный артист, которого в Советском Союзе знали не только дети, но и взрослые. Федя Стуков дебютировал в кино в 7 лет, снявшись в роли юного Обломова в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979). После мальчик активно снимался, а зрителям он запомнился не только актёрским талантом, но и яркой внешностью: пышными рыжими волосами и веснушками. Что стало с повзрослевшим героем картин и чем он занимается сегодня, расскажет ролик.