Андрейченко показала, какой была 30 лет назад 

«Ох, какие вы там с Абдуловым… Искры в каждом кадре! Прекрасный фильм!», «Неоднократно пересматриваю! Это один из лучших фильмов! Восторг и аплодисменты вашему таланту и таланту Абдулова!», «Какая вы сексуальная», «Гениальная игра, забыть невозможно», «Невероятно хороша», «Хороший, пронзительный фильм, смотрится на одном дыхании, плюс талантливые актеры. Про обманную любовь, про страсть», «Обалденный фильм! Наталья и Александр шедеврально сыграли свои роли! Браво», «Наталья, какая вы красавица», «Шикарный фильм, смотрела затаив дыхание. Какая же вы красивая»,