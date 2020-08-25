Андрейченко показала, какой была 30 лет назад 

64-летняя Наталья Андрейченко опубликовала в Instagram кадры фильма «Леди Макбет Мценского уезда».
Звезда фильмов «Мэри Поппинс, до свидания!», «Сибириада», «Тихий Дон» и других кинохитов советских лет Наталья Андрейченко показала, какой красавицей была 30 лет назад. в Instagram актриса опубликовала кадры фильма «Леди Макбет Мценского уезда» к юбилею выхода фильма на экраны.
«30 лет назад вышел фильм Романа Балаяна "Леди Макбет Мценского уезда"»,
— подписала она фото.
@natalya_andreychenko
«Ох, какие вы там с Абдуловым… Искры в каждом кадре! Прекрасный фильм!», «Неоднократно пересматриваю! Это один из лучших фильмов! Восторг и аплодисменты вашему таланту и таланту Абдулова!», «Какая вы сексуальная», «Гениальная игра, забыть невозможно», «Невероятно хороша», «Хороший, пронзительный фильм, смотрится на одном дыхании, плюс талантливые актеры. Про обманную любовь, про страсть», «Обалденный фильм! Наталья и Александр шедеврально сыграли свои роли! Браво», «Наталья, какая вы красавица», «Шикарный фильм, смотрела затаив дыхание. Какая же вы красивая»,
— посыпались восторженные комментарии поклонников Андрейченко.
В молодости Наталья Андрейченко блистала своей природной красотой, но с возрастом стала увлекаться походами к пластическим хирургам. О том, как с годами менялась внешность актрисы, читайте в нашей рубрике «Было-стало».