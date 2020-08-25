О чем Данелия поспорил с итальянцами 

Георгий Данелия — любимый режиссер миллионов советских зрителей. Однажды он поехал в Италию, где проходила встреча с коллегами-иностранцами. Для гостей из Советского Союза подготовили банкет. Однако дружеское застолье закончилось спором двух любящих вино наций. Подробнее — в материале "Рамблера".
В Италию режиссер отправился вместе со своим учителем Михаилом Роммом по приглашению кинематографистов. За столом один из итальянцев усомнился в том, что гости из СССР смогут выпить больше вина, чем он. Для родившегося в Грузии Данелии слова иностранца были восприняты, как вызов. Совсем скоро итальянец выбыл из винной гонки, но режиссер не остановился и, несмотря на победу, продолжил поднимать тосты за советско-итальянские отношения.
Когда они с Роммом все-таки отправились в гостиницу после застолья, обессиленный Данелия постоянно шепотом спрашивал: "Здесь еще есть люди?". Дождавшись ответа "Нет" и зайдя в номер отеля, он с облегчением свалился на пол.
Кстати, в одном из интервью Данелия так отозвался об итальянцах:
"Они люди с легким характером, хорошим настроением. За итальянцев не стоит беспокоиться. У итальянцев настроение не испортится, они жизнелюбы".