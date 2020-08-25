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«Мир немножечко сходит с ума»: актрисы прокомментировали «бесполый» кинофестиваль 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Мир немножечко сходит с ума»
Фото: Teleprogramma.pro
Российские актрисы отреагировали на новость о том, что берлинский кинофестиваль отказался от гендерных номинаций. Теперь немецкое жюри будет награждать не за мужскую или женскую, а просто за роль в фильме (главную и второго плана).
Актриса Александра Ребенок иронично предположила, что решение кинофестиваля не связано с гендерным вопросом.

«На один приз меньше — может, экономические трудности у фестиваля, понимаете? Все-таки серебро, золото… Может, они на время посткарантинного кризиса такое решение приняли. Я думаю, что все еще поменяется»,

— прокомментировала порталу Teleprogramma.pro 40-летняя артистка.
При этом она призналась, что номинация «Лучшая роль» звучит красивее. По мнению звезды кино, это подчеркивает, что лучшей признается именно роль, а не тот человек (мужчина или женщина), что ее сыграл.
Звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова в свою очередь призналась, что эта новость вызвала у нее недоумение. По ее мнению, женщины и мужчины не должны соревноваться друг с другом.

«Все это очень странно, — отметила 42-летняя артистка. — Мне кажется, что это не правильно. Даже не знаю, как на это реагировать. Мне кажется, что мир немножечко сходит с ума».

По словам актрисы, у мужчин и женщин разные роли не только в кино, но и в природе, — и их не нужно сравнивать между собой.
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Актеры , Валентина Рубцова , Александра Ребенок
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