Какие тюремные сроки отбывали звезды советского кино 

Извечное правило «от сумы и от тюрьмы не зарекайся» действует, в том числе и для знаменитостей. За что и сколько сидели звезды советского кино?

Советский и российский актер Михаил Ефремов в июне 2020 года стал виновником смертельного ДТП, за что ему грозит серьезный срок. Многим кажется, чем-то диким посадить такого известно актера за решетку. Однако история знает много случаев, когда даже самых популярных звезд отправляли в места заключения.

Георгий Жженов — 11 лет заключения

Легендарный советский актер отбывал срок дважды — при этом по одной и той же статье. Первый срок герой советских лент «Путевка в жизнь» «Чапаев» получил в 1939 году за шпионаж. После съемок в секретном на тот момент городе Комсомольске-на-Амуре актер, возвращаясь в Москву, познакомился в пути с военным атташе посольства США майором Филиппом Рейсом Файмонвиллом.

Позже Георгий Жженов и американец встречались еще два раза, что стало поводом для обвинения актера в шпионаже. Георгия на 5 лет сослали в Колыму — добывать золото на приисках. Несмотря на заключение, актер не растерялся и к концу срока даже стал выступать в Магаданском театре.

В 1949 году Жженов вновь получил срок по этой же статье, только теперь его отправили в ссылку в Норильск.

Актер был реабилитирован после того, как отсидел шесть лет.

По иронии судьбы, одной из самых известных работ Георгия Жженова стала роль графа Михаила Тульева — иностранного разведчика, который после поимки встал на сторону СССР.

Зоя Федорова — 8 лет заключения

Одна из главных звезд советского кино 1940-х годов имела две Сталинские премии, орден Трудового Красного знамени и огромную популярность, однако это не спасло ее от заключения.

В 1945 году у Зои Федоровой закрутился бурный, но короткий роман с заместителем американского военного атташе Джексоном Тейтом. Американца в скором времени выслали из страны, а актрисе предъявили обвинение в шпионаже.

В декабре 1946 года Зоя Федорова была осуждена на 25 лет, однако в 1955 году ее выпустили по амнистии.

Внезапный слом судьбы не нарушил карьеру актрисы, и она даже получила роль в знаменитой картине «Москва слезам не верит»

Валентина Малявина — 5 лет заключения

В 1978 году гражданский супруг Валентины, молодой актер Станислав Жданько был найден мертвым, у него зафиксировали с ножевое ранение в грудь.

Процесс по этому делу шел очень долго, и только в 1983 году Мелявину признали виновной в убийстве, приговорив ее к 9 годам лишения свободы. Однако в 1988 году она попала под амнистию в честь 70-летия Советской власти.

Владимир Долинский — 4 года заключения

Пан Пепичек из телепередачи «Кабачок "13 стульев"» в 1973 году был приговорен к 5 годам лишения свободы за валютные махинации. Но отсидел не полный срок, поскольку был освобожден в 1977 года по ходатайству Театра сатиры, где он начинал свою карьеру.

В одном из интервью актер признавался, что тюрьма научила его ценить свободу, причем в простом ее понимании. Он отмечал, что просыпаться в светлой комнате и когда захочешь — это самое приятное чувство.