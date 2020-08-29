Как пожилая актриса попала на обложку Playboy

многосерийной мелодраме «Доктор Куин: Женщина-врач». Позднее она получила роль в фильме «Живи и дай умереть» о приключениях Британско-американская актриса Джейн Сеймур получила известность благодаря съемкам вмногосерийной мелодраме «Доктор Куин: Женщина-врач». Позднее она получила роль в фильме «Живи и дай умереть» о приключениях Джеймса Бонда . «Рамблер» расскажет о жизни звезды и о том, как она попала на обложку Playboy, став самой взрослой моделью.

Настоящее имя актрисы Джойс Пенелопа Вильгельмина Франкенберг. Свой псевдоним «Джейн Сеймур» она взяла в честь третьей супруги короля Генриха VIII.

За все время своей актерской карьеры Джойс неоднократно снималась в откровенных сценах, и даже оказалась в эпицентре скандала, связанного с ее первой откровенной фотосъемкой для журнала Playboy. Тогда ей было всего 22 года.

Сеймур в отличие от многих других звезд никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Более того, она ни разу в жизни не ввела ни одного «укола красоты». Поэтому она сильно выделяется среди своих коллег по цеху, благодаря естественной красоте. Возможно, именно по этой причине ей удалось сохранить свежий вид по сей день.

Личная жизнь актрисы еще более насыщена, чем карьера. Джейн была замужем четыре раза. первый брак с сыном британского режиссера Ричарда Аттенборо , Майклом Аттенборо, и второй — с Джеффри Плэнером, продлились в общей сложности три года.

Спустя несколько лет актриса обвенчалась с актером Дэвидом Флинном. У пары появились дети — Кэтрин и Шон. Но их брак тоже быстро распался. Четвертым избранником звезды стал актер и режиссер Джеймс Кич , с которым она познакомилась на съемках сериала «Доктор Куин: Женщина-врач». Вскоре Джейн родила от него близнецов.

В 40 лет Джойс снова вернулась к рисованию, которое забросила еще со школьных времен. Спустя некоторое время модный дом «Escada» выпустил шелковые платки с принтом в виде ее картины под названием «Слезы радости». Актриса написала ее после того, как чуть не умерла от тропической лихорадки во время съемок фильма «Швейцарская семья Робинзонов».