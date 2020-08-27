Роли, за которые актерам было стыдно 

В карьере каждого актера есть роль, которой они недовольны. Иногда фильм собирает огромную кассу и нравится миллионам зрителей, но это не мешает звездам стыдиться за свою работу. "Рамблер" рассказывает о знаменитых актерах и ролях, которые они считают провальными.

Шарлиз Терон сыграла в фильме "Азартные игры" роль роковой красотки Эшли. Картина стала культовой, хоть и не очень понравилась критикам. Сама же актриса стыдится своего участия в "Азартных играх":

"Это был плохой, плохой, очень плохой фильм, а я в нем просто ужасна".

Несмотря на то, что "Титаник" имел огромный успех, исполнительница главной роли Кейт Уинслет была недовольна своей игрой. Больше всего ей не понравился ее "ужасный" американский акцент. А фраза "Я никогда не отпущу тебя, Джек" злит актрису до сих пор.

Нелюбимая картина есть и у Дэниела Рэдклиффа. Актер считает позорной свою игру в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка", который является шестым в серии.

"Я ненавижу себя на экране в этом фильме. Мне кажется, что я расслабился и просто играл по инерции", — считает Рэдклифф.

Кадр из фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять»

Сильвестр Сталлоне сильно категоричен к своей игре в комедии "Стой! Или моя мама будет стрелять". Актер даже назвал ее орудием для пыток:

"Если вы хотите заставить кого-то признаться в убийстве, просто посадите его смотреть этот фильм, он через 15 минут сознается".

По мнению Сталлоне, это худший фильм за всю историю кинематографа.