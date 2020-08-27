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Роли, за которые актерам было стыдно 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Роли, за которые актерам было стыдно
Фото: Кадр из фильма "Титаник"
В карьере каждого актера есть роль, которой они недовольны. Иногда фильм собирает огромную кассу и нравится миллионам зрителей, но это не мешает звездам стыдиться за свою работу. "Рамблер" рассказывает о знаменитых актерах и ролях, которые они считают провальными.

Шарлиз Терон

Кадр из фильма "Азартные игры"
Шарлиз Терон сыграла в фильме "Азартные игры" роль роковой красотки Эшли. Картина стала культовой, хоть и не очень понравилась критикам. Сама же актриса стыдится своего участия в "Азартных играх":

"Это был плохой, плохой, очень плохой фильм, а я в нем просто ужасна".

Кейт Уинслет

Кадр из фильма "Титаник"
Несмотря на то, что "Титаник" имел огромный успех, исполнительница главной роли Кейт Уинслет была недовольна своей игрой. Больше всего ей не понравился ее "ужасный" американский акцент. А фраза "Я никогда не отпущу тебя, Джек" злит актрису до сих пор.

Дэниел Рэдклифф

Нелюбимая картина есть и у Дэниела Рэдклиффа. Актер считает позорной свою игру в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка", который является шестым в серии.

"Я ненавижу себя на экране в этом фильме. Мне кажется, что я расслабился и просто играл по инерции", — считает Рэдклифф.

Сильвестр Сталлоне

Кадр из фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять»
Сильвестр Сталлоне сильно категоричен к своей игре в комедии "Стой! Или моя мама будет стрелять". Актер даже назвал ее орудием для пыток:

"Если вы хотите заставить кого-то признаться в убийстве, просто посадите его смотреть этот фильм, он через 15 минут сознается".

По мнению Сталлоне, это худший фильм за всю историю кинематографа.
Комментарии 2
Актеры , Титаник , Азартные игры , Гарри Поттер и Принц-полукровка , Сильвестр Сталлоне , Дэниел Рэдклифф , Шарлиз Терон , Кейт Уинслет
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