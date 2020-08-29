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Почему Бернес не ездил в лифте с Гурченко 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Почему Бернес не ездил в лифте с Гурченко
Фото: Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Знаменитым актерам и певцам часто приписывают романы друг с другом. Однако не всегда слухи оказываются правдой. Например, Людмилу Гурченко и Марка Бернеса не связывали романтические отношения, хотя так думали многие. Знакомство актрисы с певцом произошло в странных обстоятельствах и было вовсе не самым приятным. Подробнее — в материале "Рамблера".
Осенью 1959 года Людмила Гурченко поселилась в доме на Садовом кольце. Квартиру, которую снимала актриса, находилась на девятом этаже. Оказалось, что в ее подъезде жил Марк Бернес. Тогда он был гораздо популярнее еще молодой Гурченко. Когда актриса приходила домой, поклонницы Бернеса думали, что она ходит именно к нему. Так, через неделю в лифте появилась надпись "Бернес + Гурченко = любовь".
РИА Новости

«Поднимаясь на свой девятый этаж, я со страхом и тайной надеждой ждала остановки на пятом этаже; а вдруг откроется дверь и мужской знакомый голос спросит: "Вам какой этаж?"» — вспоминала Гурченко.

Как-то актриса возвращалась домой после съемок и в лифте стоял отвернувшись человек. Когда он выходил на пятом этаже, обернулся к Гурченко и сказал: "Я бы плюса не поставил". Это был сам Бернес, решивший, что молодая артистка хочет с ним пофлиртовать.
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Актеры , Людмила Гурченко , Марк Бернес , РИА Новости
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