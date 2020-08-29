Почему Бернес не ездил в лифте с Гурченко 

Знаменитым актерам и певцам часто приписывают романы друг с другом. Однако не всегда слухи оказываются правдой. Например, Людмилу Гурченко Марка Бернеса не связывали романтические отношения, хотя так думали многие. Знакомство актрисы с певцом произошло в странных обстоятельствах и было вовсе не самым приятным. Подробнее — в материале "Рамблера".

Осенью 1959 года Людмила Гурченко поселилась в доме на Садовом кольце. Квартиру, которую снимала актриса, находилась на девятом этаже. Оказалось, что в ее подъезде жил Марк Бернес. Тогда он был гораздо популярнее еще молодой Гурченко. Когда актриса приходила домой, поклонницы Бернеса думали, что она ходит именно к нему. Так, через неделю в лифте появилась надпись "Бернес + Гурченко = любовь".

РИА Новости

«Поднимаясь на свой девятый этаж, я со страхом и тайной надеждой ждала остановки на пятом этаже; а вдруг откроется дверь и мужской знакомый голос спросит: "Вам какой этаж?"» — вспоминала Гурченко.

Как-то актриса возвращалась домой после съемок и в лифте стоял отвернувшись человек. Когда он выходил на пятом этаже, обернулся к Гурченко и сказал: "Я бы плюса не поставил". Это был сам Бернес, решивший, что молодая артистка хочет с ним пофлиртовать.