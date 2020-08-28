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Как у Владимира Гостюхина появилась внебрачная дочь 

Елена Красовская 9 часов назад
Герой ролик — актёр Владимир Гостюхин. Об актёрстве он мечтал с детства, но по настоянию родителей сначала выбрал иную профессию. Однако со временем Владимир понял, что всё-таки должен работать в кино. На экране он дебютировал в 1970 и с тех пор снимается регулярно. Личная жизнь у Гостюхина не менее впечатляюща, чем карьера: у него было четыре жены, которые подарили ему двух дочерей. Но есть у артиста и ещё одна наследница, появившаяся вне брака.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Шепелев высказался об уходе с Первого канала.
Актеры , Видео , Владимир Гостюхин
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