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Как Сталин спас Пуговкина от ампутации ноги 

Елена Красовская 8 часов назад
Герой видео — любимейший советский актёр Михаил Пуговкин. Пуговкину редко оставались главные роли, куда чаще он снимался во второстепенных ролях и даже эпизодах, но зрители всё равно были готовы носить его на руках. Образы, созданные артистом, стали классикой и сегодня без них уже нельзя представить отечественное кино. Кто спас Михаила Пуговкина от ампутации ноги и почему он не сыграл главную роль в фильме Леонида Гайдая, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал о печальной судьбе актёра «Спортлото-82» Дениса Кмита.
Актеры , Видео , Михаил Пуговкин , Леонид Гайдай , Денис Кмит
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