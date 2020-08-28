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Актеры, которые потеряли роли из-за жадности 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Актеры, которые потеряли роли из-за жадности
Фото: globallookpress.com
Актеры и их агенты постоянно ведут борьбу за гонорары, однако победа не всегда оказывается на их стороне. «Рамблер» расскажет об актерах, которые потеряли роли из-за жадности.

Том Круз

Изначально название фильма «Солт», главную роль в котором исполнила Анджелина Джоли, звучало как «Эдвин Солт». И сценарий был написан специально для Тома Круза. Однако когда актер запросил 20 миллионов долларов, сценарист Курт Уиммер решил изменить сюжет для менее жадной актрисы.

Брюс Уиллис

Главный продюсер фильма «Неудержимые 3», Сильвестр Сталлоне был готов заплатить Брюсу Уиллису три миллиона долларов за четыре дня съемок, однако актер захотел на миллион больше. И тогда Сталлоне принял решение заменить Уиллиса на более сговорчивого Харрисона Форда. Он даже написал об этом в Twitter:

«Уиллис вне игры, Харрисон — в игре! Отличная новость! Лень и жадность — формула увольнения!»

Терренс Ховард

За роль в первой части «Железного человека» Теренс Ховард заработал три с половиной миллиона долларов, а за продолжение фильма ему обещали все пять. Создатели проекта были благодарны актеру за то, что он привлек Роберта Дауни-младшего сниматься в картине. Однако позже режиссер Джон Фавро и сценарист Джастин Теру решили, что роль Ховарда стоит сократить, и, исходя из этого, гонорар ему предложили в разы меньше. И тогда актер решил покинуть проект. Спустя несколько лет он рассказал об этом в интервью:

«Я практически дал Роберту Дауни-младшему в руки сто миллионов и при этом сам потерял столько же».

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Комментарии
Актеры , Неудержимые 3 , Железный человек , Солт , Курт Уиммер , Джастин Теру , Сильвестр Сталлоне , Том Круз , Анджелина Джоли , Брюс Уиллис , Харрисон Форд , Джон Фавро
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