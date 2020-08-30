Актеры «Черной Пантеры» высказались о смерти коллеги

«Самоотверженность этого молодого человека внушала благоговение, его улыбка заразительна, а его талант нереален. Так что я отдаю дань прекрасному духу, непревзойденному художнику, задушевному брату … "ты не умер, а улетел вдаль …". Все, чем ты владел, Чедвик, ты щедро отдал. А теперь отдыхай, милый принц», — отреагировала она.
«У меня нет слов. Покойся с миром, брат. Спасибо за все, что ты сделал, пока был здесь. Спасибо за то, что был другом. Тебя любят. По тебе будут скучать», — написал он в Twitter.
«Невозможно представить, что тебя больше нет с нами, Чед. Этот мир нуждается в тебе, возможно, больше, чем когда-либо», — сказал Серкис в заявлении, опубликованном в Twitter.
«Твой свет осветил наши дни. Это будет и дальше радовать наши сердца и умы. Пусть же небеса будут благословлены, когда ты освещаешь небо. Посылаю свою любовь и молитвы семье», — написал Уитакер.
«Это была честь для него — дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера"», — говорится в заявлении в его Twitter-аккаунте.