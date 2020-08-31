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Звезда «Сватов» рассекретила наследницу 

Елена Красовская 8 часов назад
Ролик рассказывает, как выглядит дочь актрисы Татьяны Кравченко. В последние годы Татьяну наконец настигла заслуженная популярность: сериал «Сваты» сделал её одной из самых любимых актрис россиян. О личной жизни артистка предпочитает не распространяться, хотя у неё есть взрослая дочь Анна. Сейчас Анне уже за 30, она выбрала профессию дизайнера и не любит появляться на публике. Но недавно Татьяна всё-таки показала, какой стала её дочь.
Ранее «Рамблер» рассказывал, о чём Данелия поспорил с итальянцами.
Актеры , Видео , Татьяна Кравченко
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