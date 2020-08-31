Как Караченцова разыграли на сцене 

Николай Караченцов работал в театре "Ленком". Он попал туда по распределению в 1967 году, сразу после окончания Школы-студии МХАТ.

Один из спектаклей, в котором играл актер, заканчивался тем, что его персонаж в конце погибает, и все его оплакивают. В последней сцене Караченцов лежал посреди сцены со свечой в руках. Обычно она была электрическая, но в этот раз коллеги пошутили и дали ему настоящую.

Какое-то время актер терпел капающий на руки горячий воск. Но когда свеча догорела, он резко вскочил и начал кричать на окружающих, пригрозив после спектакля вставить им эту свечку туда, куда надо. После этого Караченцов повернулся к зрителям и, положив руку на грудь, сказал:

«Извините, вырвалось!».

Артист лег обратно, а зал отреагировал на произошедшее бурными аплодисментами.