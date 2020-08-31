Как Караченцова разыграли на сцене 

Актер Николай Караченцов был известен во всем Советском Союзе. Он сыграл в фильмах "Приключения Электроника", "Собака на сене", "Ловушка для одинокого мужчины", а еще часто появлялся на сцене театра. Как и многие другие артисты, Каранченцов любил подшутить над коллегами. Но однажды они решили разыграть его в ответ. Подробнее — в материале "Рамблера".
Николай Караченцов работал в театре "Ленком". Он попал туда по распределению в 1967 году, сразу после окончания Школы-студии МХАТ.
Один из спектаклей, в котором играл актер, заканчивался тем, что его персонаж в конце погибает, и все его оплакивают. В последней сцене Караченцов лежал посреди сцены со свечой в руках. Обычно она была электрическая, но в этот раз коллеги пошутили и дали ему настоящую.
Какое-то время актер терпел капающий на руки горячий воск. Но когда свеча догорела, он резко вскочил и начал кричать на окружающих, пригрозив после спектакля вставить им эту свечку туда, куда надо. После этого Караченцов повернулся к зрителям и, положив руку на грудь, сказал:
«Извините, вырвалось!».
Артист лег обратно, а зал отреагировал на произошедшее бурными аплодисментами.