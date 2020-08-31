Садальский рассказал о предательстве Филатова

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Актеры купили по кооперативной однушке в доме 27 на Библиотечной улице. Однако Садальский хотел иметь жилплощадь поближе к центру Москвы, и тогда отправился в мэрию:

«Тогда квартиры можно было приобрести по трём ценам: первая была минимальной, вторая чуть дороже, третья — коммерческая. Я купил по первой, квартира обошлась мне в 20 млн рублей. Это сейчас деньги, а тогда такая сумма была сущей ерундой».

Видя, в какой тесноте жил Филатов, который к тому времени уже был болен, актер спросил, почему тот не попросит себе квартиру побольше. На что Филатов ответил, что он стесняется. И тогда Садальский вызвался сопровождать Филатова в мэрию.

По словам Садальского, он произнес монолог о гении Леониде Филатове, рассказал о его болезни. И из кабинета заместителя Юрия Лужкова Филатов вышел уже обладателем новой просторной квартиры.

В свою очередь, за помощь Станислав ждал от Леонида приглашение на новоселье, однако так и не дождался. Спустя время Филатов пригласил Садальского на празднование своего 50-летнего юбилея в Театре на Таганке. На что актер ему ответил:

«Кто у тебя на новоселье гулял, те пусть и на юбилей приходят».