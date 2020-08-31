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«Никогда его не прощу»: Садальский рассказал о предательстве Филатова

Анастасия Иванова
6 часов назад
Как оказалось, Станислав Садальский и Леонид Филатов были не просто коллегами, но и соседями. Об этом актер рассказал на своем YouTube-канале.
Садальский рассказал о предательстве Филатова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Актеры купили по кооперативной однушке в доме 27 на Библиотечной улице. Однако Садальский хотел иметь жилплощадь поближе к центру Москвы, и тогда отправился в мэрию:
«Тогда квартиры можно было приобрести по трём ценам: первая была минимальной, вторая чуть дороже, третья — коммерческая. Я купил по первой, квартира обошлась мне в 20 млн рублей. Это сейчас деньги, а тогда такая сумма была сущей ерундой».
Видя, в какой тесноте жил Филатов, который к тому времени уже был болен, актер спросил, почему тот не попросит себе квартиру побольше. На что Филатов ответил, что он стесняется. И тогда Садальский вызвался сопровождать Филатова в мэрию.
По словам Садальского, он произнес монолог о гении Леониде Филатове, рассказал о его болезни. И из кабинета заместителя Юрия Лужкова Филатов вышел уже обладателем новой просторной квартиры.
В свою очередь, за помощь Станислав ждал от Леонида приглашение на новоселье, однако так и не дождался. Спустя время Филатов пригласил Садальского на празднование своего 50-летнего юбилея в Театре на Таганке. На что актер ему ответил:
«Кто у тебя на новоселье гулял, те пусть и на юбилей приходят».
И Садальский так и не пришел.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Сотникова рассказала о жизни с мужем-дворником.
Актеры,Леонид Филатов,Юрий Лужков,Станислав Садальский,
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