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Елена Яковлева готова завершить карьеру 

runews24.ru и ещё 4 8 часов назад
Елена Яковлева готова завершить карьеру
Фото: Кадр из фильма «Пять звезд»
Известная российская актриса театра и кино Елена Яковлева сообщила, что не против выйти на пенсию, если актерская работа не будет возобновлена в прежнем режиме.
Елена вспоминает, что находилась в состоянии апатии, когда начался карантин по причине пандемии COVID-19. Она даже не могла заниматься домашними делами, а планы на ближайший год перестали быть чем-то реальным.
Яковлева отметила, что все планы в один момент рухнули, тогда она разорвала график, и ей стало легче.
Также актриса отметила, что не захотела принимать участие в съемках онлайн и даже не принимала предложения по озвучиванию сказок. Елена заявила, что такой формат для нее в новинку, и она даже не знает, как нужно правильно устанавливать телефон, чтобы съемка была качественной. Если же в дальнейшем съемки не будут проходить в традиционном режиме, то актриса готова завершить свою актерскую карьеру.
Елена добавила, что на режиме самоизоляции находилась дома и смотрела разные фильмы. Ей даже удалось посмотреть те фильмы, на которые ранее не хватало времени.
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Актеры , Елена Яковлева
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