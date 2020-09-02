Елена Яковлева готова завершить карьеру 

Известная российская актриса театра и кино Елена Яковлева сообщила, что не против выйти на пенсию, если актерская работа не будет возобновлена в прежнем режиме.

Елена вспоминает, что находилась в состоянии апатии, когда начался карантин по причине пандемии COVID-19. Она даже не могла заниматься домашними делами, а планы на ближайший год перестали быть чем-то реальным.

Яковлева отметила, что все планы в один момент рухнули, тогда она разорвала график, и ей стало легче.

Также актриса отметила, что не захотела принимать участие в съемках онлайн и даже не принимала предложения по озвучиванию сказок. Елена заявила, что такой формат для нее в новинку, и она даже не знает, как нужно правильно устанавливать телефон, чтобы съемка была качественной. Если же в дальнейшем съемки не будут проходить в традиционном режиме, то актриса готова завершить свою актерскую карьеру.

Елена добавила, что на режиме самоизоляции находилась дома и смотрела разные фильмы. Ей даже удалось посмотреть те фильмы, на которые ранее не хватало времени.