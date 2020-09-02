Что на самом деле стало причиной гибели Быкова

Весной 1979 года на трассе в Киевской области в ДТП разбился знаменитый советский актёр и режиссёр Леонид Быков . Почему же многие поклонники всенародно любимого «Максима Перепелицы» и «Маэстро» до сих пор не верят, что смерть народного артиста Украинской ССР была случайной?

Авария

11 апреля Леонид Быков за рулём «Волги» ехал по трассе Киев — Минск. Он возвращался из села Страхолесье, где находилась его дача. Актёр наведался туда, чтобы убедиться, что его постройку не подтопили талые воды.

Увидев на дороге в районе посёлка Дымер трактор «Беларусь» с мотокультиватором, водитель «Волги» решил его обогнать. Выехав на встречную полосу, Леонид Быков столкнулся со среднетоннажным грузовиком ГАЗ-53. Суммарная скорость при столкновении составила 150 километров в час. Грузовик протаранил переднюю правую дверь «Волги» и протащил легковую машину на расстояние 18 метров. Удар был такой силы, что ремень безопасности уже ничем не мог помочь артисту — его искромсало колесо ГАЗа, буквально вломившееся в салон «Волги».

Свидетелями аварии стали водитель и пассажиры служебного УАЗика Дымеpскoгo лесхoза. Они же вынесли ещё живого Быкова из автомобиля на дорогу, где он скончался через несколько минут.

Следствие пришло к выводу, что молодой водитель грузовика, перевозивший стекловату для организации «Киевстрой», не был виновен в ДТП. Многочисленные экспертизы, включая следственные эксперименты на автодроме, показали, что 50-летний Быков допустил оплошность, возможно, по причине усталости. Алкоголя в крови режиссёра обнаружено не было.

Стоит отметить, что стиль вождения Леонида Быкова и раньше был достаточно рискованный — на момент аварии он имел два штрафа за нарушения при обгоне.

Однако близкие народного артиста указали на некоторые странные обстоятельства, сопутствовавшие событию.

Откуда взялось завещание?

Незадолго до гибели Леонид Быков написал письмо-завещание, адресованное советским режиссёрам Николаю Мащенко и Ивану Миколайчуку. Послание друзьям представляло собой несколько строк на небольшом листе бумаги. Оно начиналось со слов «А если это конец…»

Быков просил на его поминках обойтись без «почестей» и рассказал, какие песни должны быть исполнены в память о нём. Также он высказал сожаление о том, что «не успел сделать ничего путного».

Возможно, впрочем, что письмо было написано ещё в 1976 году после сердечного приступа. Редактор Эмилия Косничук, которая должна была тогда передать послание друзьям Быкова, забыла это сделать, и «завещание» оказалось прочитано всего за пару дней до трагедии.

К слову, возникновение у актёра очередных проблем с сердцем также рассматривалась как одна из версий аварии. Однако 11 апреля инфаркта у Леонида Быкова не было, так как он до последнего продолжал давить на педаль газа.

Было ли это самоубийство?

Завещание Леонида Быкова заставило говорить о том, что актёр намеревался свести счёты с жизнью. Тем более, что, по словам следователя Виктора Чевгуза, у него оставалась возможность избежать ДТП, вернувшись в свою полосу или, наоборот, закончив манёвр. Но он ею не воспользовался, продолжая целых 22 метра мчаться навстречу грузовику.

На момент аварии Быкову приходилось справляться с семейными неурядицами, а его фильмы с большим трудом пробивались к зрителю. Кинематографические начальники раз за разом клали на полку работы мастера.

Быков испытывал денежные трудности, из-за которых даже не мог себе позволить сменить износившиеся шины автомобиля. Покрышки колес «Волги», по словам свидетелей, были совершенно «лысыми», что, вероятно, также сыграло роль в ДТП. Сама машина, впрочем, была куплена недавно.

Однако многие считают, что у Быкова был просто не тот характер, чтобы добровольно уйти из жизни. Профессиональные обстоятельства режиссёра постепенно налаживались. Он был на пороге успеха, который ему предрекали в связи с ещё незаконченным фильмом «Пришелец»

Приходится констатировать, что даже спустя годы ни одна версия гибели Леонида Быкова, в том числе и экзотическое мнение о том, что аварию подстроило КГБ, не выглядит до конца убедительной.