Где сейчас Александр Петров

Актер Александр Петров был на волне популярности после того, как он снялся во всех известных российских фильмах и сериалах. Однако сейчас о нем и его новых проектах практически ничего не слышно. "Рамблер" узнал, чем сейчас занимается звезда российского шоу-бизнеса.

Фото: Кадр из фильма "Притяжение" Кадр из фильма "Притяжение"

Премьеры 2020 года

В 2020 году с Петровым вышло всего два фильма: "Лед 2" и "Вторжение". Эти картины стали продолжением предыдущих проектов, в которых снимался актер. На апрель была назначена премьера еще одной ожидаемой ленты "Стрельцов" про легендарного советского футболиста. Однако из-за пандемии и закрытия кинотеатров выход фильма на большой экран перенесли на 24 сентября 2020 года. Примечательно, что в этом фильме он снялся со своей новой возлюбленной Статей Милослваской. О дальнейших премьерах и проектах, которые готовятся в ролях в Петровым, пока неизвестно.

Стоит отметить, что всего три фильма в 2020 году — очень мало для Александра Петрова, учитывая, в каком большом количестве проектов он принимал участие ранее. За 2019 год с ним вышло пять картин, а за 2018 — восемь.

В августе актер был в Геленджике на съемках фильма "Рашн Юг". При этом, в списке актеров он не значится. В Сети предполагают, что он посетил съемки вместе со своей девушкой, которая снимается в главной роли.

Личная жизнь

Личная жизнь актера стала одной из самых обсуждаемых тем. После того, как Петров подтвердил отношения с коллегой Статей Милославской, в его социальных сетях появляется все больше фотографий с девушкой. Поклонники уверены, что сейчас актер занимается своей личной жизнью и развивает отношения с новой возлюбленной.

Уход из кино

Еще в сентябре 2019 года Петров дал интервью, в котором рассказал, что его устраивает количество проектов, которыми он занимается. Однако он подчеркнул, что хочет заниматься другими делами, помимо кино, поэтому планирует сделать перерыв в своей карьере. О том, когда будет эта пауза, актер не уточнил. Он отметил, что хочет заняться благотворительностью и ролями в театре.