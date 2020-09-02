Самые странные голливудские пары

Мы часто забываем, что «звезды», на которых мы любуемся с экранов, такие же люди, как и мы. Они тоже влюбляются и ссорятся, сходятся и разбегаются. Когда мы молоды, мы ищем себя, пытаемся понять, что в отношениях нас устраивает, а что нет. Конечно, эксперименты не всегда заканчиваются успешно.

Посмотрите на голливудских знаменитостей, которые, оказывается, были в любовных отношениях с другими звездами много лет назад. Многие даже и не догадываются, что когда-то их любимцы были парой.

Особенно мы удивились, узнав, что «звезды» под номером 6 в нашем списке были когда-то сильно влюблены друг в друга.

Эта пара познакомилась в далеком 2001 году на съемках фильма «Сотовый». Тогда еще оба неизвестные публике, эти молодые люди играли в этой картине влюбленную пару. Из киношного романа отношения переросли в настоящие чувства. Такое часто случается на «фабрике грез». Поскольку тогда Джессика и Крис были не знаменитыми актерами, их роман прошел незамеченным для общественности. Но мы все-таки можем кое-что рассказать об их отношениях из тех комментариев, которые они давали прессе.

Отношения пары были очень романтичными. Джессика вспоминала, что в свой двадцать первый день рождения обнаружила, что ее постель полностью усыпана лепестками роз. Пока возлюбленная спала, Крис был занят тем, что обрывал лепестки с двух десятков роз. Джессика тоже испытывала теплые чувства к Крису. Она проявляла свою заботу как законная супруга, ей нравилось кормить Криса вкусной домашней едой, дома его всегда ждал теплый ужин. Пара собиралась пожениться, но что-то не заладилось. Они расстались в 2006 году.

2. Хоакин Феникс и Лив Тайлер

Пара познакомилась на съемках фильма «Выдуманная жизнь Эбботов», где актеры играли возлюбленных. Лив влюбилась в Хоакина сразу же, а Хоакина зацепила духовная красота Лив.

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Есть версия, что их роман начался со случая в гримерке. Лив по ошибке зашла в комнату к Хоакину, в которой был выключен свет и закрыта дверь. Лив удивилась, потому что знала, что ее партнер по сцене боится находиться в замкнутых помещениях. Она спросила его, почему он сидит без света и с прикрытой дверью. На этот вопрос Хоакин ответил, что он таким образом репетирует сцену признания в любви, которую им предстояло сыграть. Немного замешкавшись, Лив все же подошла к Хоакину и предложила репетировать вместе. И, конечно же, все это закончилось поцелуем.

Лив и Хоакин встречались 3 года. Разошлись они тихо, оставшись друзьями. Видимо, они оба были не готовы к дальнейшим серьезным отношениям.

3. Роберт Дауни-младший и Сара Джессика Паркер

Знакомство этих двух амбициозных, но никому тогда еще не известных молодых людей произошло в 1984 году. Первая встреча состоялась на съемках фильма «Перворожденный». Их отношения развивались очень быстро, через 2 недели после знакомства они съехались.

Но счастье длилось недолго. Алкоголизм и наркомания Роберта долго терзали Сару. Она была уверена, что сможет спасти его от гибели. Сара всегда контролировала, чтобы он не опаздывал на съемки и приходил в приличном виде, даже если тот гулял всю ночь. Они очень сильно любили друг друга. Но этого, видимо, было недостаточно, чтобы Роберт завязал с дурными привычками, отравляющими как его жизнь, так и жизнь Сары. Ее терпение лопнуло в 1991 году.

Сейчас Сара счастлива в браке, у нее трое детей. А Роберт смог завязать с наркотиками и алкоголем только спустя 12 лет после расставания с ней.

Кира Найтли и Джейми Дорнан стали парой в 2003 году. Он работал в модельном агентстве и даже не думал сниматься в кино. Кира же тогда снялась в фильме «Пираты Карибского моря», который и привел ее на вершину голливудского Олимпа.

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О Джейми тогда никто ничего не знал. Спустя 2 года его актерская карьера пошла в гору, тогда же и закончились романтические отношения между этими двумя красивыми людьми.

На съемках сериала «Сабрина — маленькая ведьма» молодые Райан и Мелисса закрутили служебный роман. Их отношения были очень легкими и веселыми. Но им было не суждено перерасти во что-то более серьезное. У Мелиссы был на тот момент парень. Поэтому она решила, что им лучше остаться друзьями.

О своих отношениях с Райаном Мелисса подробно рассказывает в автобиографии. И даже отводит целую главу на описание этого недолгого романа.

Актеры начали встречаться в начале нулевых. Карьера Милы тогда только набирала обороты, а успех Маколея, наоборот, угасал. В тот период Маколей переживал не лучшие времена. Скандалы с отцом, которые случились на фоне финансовых вопросов, серьезная болезнь матери из-за всего этого и развод с женой сильно потрепали ему нервы.

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Именно тогда и начался роман Милы и Маколея. Они были вместе очень долго, несмотря на сомнения окружающих в том, что у них могут быть какие-то продолжительные отношения. Мила испытывала дискомфорт от того, что фанатки не давали прохода ее возлюбленному. Да еще и пагубные пристрастия Маколея к спиртному и наркотическим веществам подливали масла в огонь.

О своем расставании актеры объявили в 2011 году. Но на самом деле они разошлись раньше, но не афишировали о своем распаде. Это могло негативно сказаться на премьере фильма «Черный лебедь», в котором Мила играла одну из главных ролей.

7. Брэд Питт и Джульетт Льюис

В начале своей карьеры, задолго до встречи с Джоли, Брэд Питт имел славу дамского угодника. Первой девушкой, с кем Брэд встречался долго, стала Джульетт Льюис. Они почувствовали взаимную тягу друг к другу на съемках фильма «Умереть молодой».

Поговаривали, что пара даже собиралась пожениться. Но неожиданно Брэд стал очень знаменит, его популярность росла стремительно, и через 3 года после начала отношений Брэд и Джульетт расстались. Причина расставания точно неизвестна. Есть предположение, что Джульетт не смогла перенести такой большой разрыв между своим положением в актерских кругах и положением Питта.

Брэд сильно не переживал из-за разрыва с Джульетт. Не прошло и года, как он начал встречаться с Гвинет Пэлтроу . А вот его бывшая возлюбленная впала в депрессию и начала употреблять наркотики.

Знаменитый сердцеед Джордж Клуни познакомился с Келли Престон в 1984 году. Они были ровесниками, и вся жизнь у них была впереди. Они встречались всего 2 года. Келли отдала предпочтение Чарли Шину, а после и вовсе пошла под венец с Джоном Траволтой . Может быть это и повлияло на отношение Клуни к браку. Ведь он долгое время оставался завидным холостяком, окольцевать которого не могла ни одна красавица. Лишь в 2014 году он сдался Амаль Аламуддин , с которой счастлив в браке и сегодня.

Конечно, жаль, что эти пары так и не смогли создать крепкий союз. Но, кто знает, как бы сложилась их судьба, если они решили бы оставить все как есть. О распаде какой пары вы жалеете больше всего? Поделитесь с нами в комментариях.