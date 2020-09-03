Клюев простился с коллегами за 3 недели до ухода

Борис Клюев , скончавшийся 1 сентября, успел сняться в фильме о мушкетерах. Это его последняя киноработа.

Sobesednik.ru узнал, что перед смертью Борис Клюев успел сняться в своем последнем фильме — о мушкетерах. Как рассказал нам режиссёр Георгий Малиновский, по сюжету ленты «Легенды навсегда», герои знаменитой картины «Д’Артатьян и три мушкетёра» видят себя на экране молодыми и полными сил. Исполнители главных ролей «уходят» в экран, чтобы остаться в вечности. Действие происходит накануне Нового года.

Для Бориса Клюева, сыгравшего красавца Рошфора, этот фильм оказался пророческим, а роль — финальной в кинематографе.

— Клюев первым из всех актёров, которые снимались у Георгия Юнгвальд-Хилькевича, дал согласие принять участие в моём фильме, — рассказывает в интервью Sobesednik.ru Георгий. — Причём идею короткометражной ленты мне подсказал сам Борис Владимирович.

Сначала я написал песню, посвящённую картине «Д’Артаньян и три мушкетёра», но любое посвящение всегда требует визуального ряда. В первую очередь я позвонил Боярскому, но Михаил Сергеевич сначала не воспринял мою идею, а Клюев сразу сказал: «Приезжай!»

Я расстроился, когда на пропускной Малого театра не обнаружил себя в списках приглашённых. Но тут спускается Борис Владимирович. «Пойдёмте со мной, — вежливо предложил он. — Зачем мне оскорблять вас этой бюрократией? Поэтому я не внёс вас в списки». «Я его беру под свою ответственность», — сказал он, повернувшись к охраннику.

Послушав запись, Борис Клюев сказал: «Хорошая песня. Ты её точно сам написал?» «Сам», — подтвердил я, — продолжает Малиновский. — «Зачем тебе клип? Сними короткометражку», — предложил Борис Владимирович. Так мы стали снимать наше кино.

В процессе работы Клюев во всем поддерживал режиссера, помогал ему. «Борис Владимирович снимался совершенно бесплатно, он горел этой идеей», — говорит Георгий.

— Каким вам запомнился Борис Клюев?

— Человек-клад! Это был абсолютно уверенный, крепкий, очень добрый, но в то же время сильный человек. Когда мы встретились в Малом театре, у меня было ощущение, что вышел лев. Прямо лев! Он был настолько обаятелен, элегантен. Моя помощница обратила внимание, что актёр даже франтоват. Меня сразу это покорило в нём. Из всех пяти Народных артистов, которые у меня снимались в фильме, он выглядел самым крепким.

Мы переживали за Александра Трофимова , который сыграл кардинала Ришелье. Возможно, я бы никогда не снял Александра Алексеевича, если бы не Клюев. Звоню Трофимову, а он сильно заикается. Я подумал, что он плохо себя чувствует, что же я буду тащить больного человека на съёмки. Позвонил Борису Владимировичу, рассказал про Трофимова. «Позвони ему и скажи: "Саша, не гони"», — посоветовал Клюев. "А в чём дело-то?" — растерялся я. "Как в чём?! Саша всю жизнь заикается, не ведись на это. В "Трёх мушкетёрах" его озвучивал Миша Козаков. Поэтому бери Сашу смело, он тебе всё молчаливо отлично отыграет». Вот так на каждом шагу он мне помогал, подсказывал. Не получалось уговорить Ирину Алферову , которая сыграла Констанцию. «Да не обижайся ты на неё, — успокаивал меня Борис Владимирович. — Хилькевич Иру не хотел снимать, её ему навязали».

— Георгий, вы знали о проблемах со здоровьем у Бориса Владимировича?

— Сам он об этом не говорил, я от Боярского узнал. В своей последней сцене Клюев снялся в декабре.

«Если ты меня не снимешь сегодня, — сказал Борис Владимирович, позвонив мне, — то я могу тебе всё завалить».

Я подумал, может, у него какие-то дела. Но потом узнал, что он лёг в больницу, — говорит Малиновский. — Встретившись, спросил о его самочувствии. «Могло быть, конечно, и лучше», — ответил он. А подумав, добавил: «Но могло быть и хуже…»

— Вы успели показать мастеру вашу работу?

— Сожалею, нет. Мы должны были встретиться с Борисом Владимировичем три недели тому назад, чтобы подписать необходимые документы на использование прав. Я ехал из Петербурга, где встречался с Боярским, позвонил Клюеву.

«Ты знаешь, я себя очень плохо чувствую, — сказал он, — мы, наверное, с тобой сможем встретиться через два-три дня». Потом, помолчав, произнес: «Наверное, я тебя подведу…» Я тогда не понял, в чём он меня подведёт — этот профессионал, человек слова.

Когда узнал о его уходе, вспомнил тот разговор с ним и понял, о чём он меня предупреждал. «Я обязательно буду у тебя на премьере! — радостно говорил он. — Что бы ни произошло!» Но три недели назад Борис Владимирович понял, что уже никогда не сможет ко мне прийти, и честно предупредил меня об этом.