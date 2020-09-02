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От графа до Майкрофта: яркие роли Бориса Клюева в кино 

Анастасия Иванова 39 минут назад
Яркие роли Бориса Клюева в кино
Фото: РИА Новости
Советский и российский актер театра и кино Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года на 77 году жизни. За всю свою жизнь он сыграл более 100 ролей в кино и около 70 ролей на сцене Малого театра. «Рамблер» предлагает вспомнить самых ярких персонажей в исполнении народного артиста РФ.

«Д’Артаньян и три мушкетера»

Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»
Широкая известность к Борису Клюеву пришла благодаря роли графа Рошфора в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Известно, что изначально режиссер не хотел, чтобы Рошфора играл Клюев. Однако начальство Гостелерадио утвердило актера на роль.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
В серии фильмов по мотивам рассказов Артура Конан Дойля Борис Клюев сыграл старшего брата Шерлока Холмса — Майкрофта. Интересно, что Клюев был на девять лет младше исполнителя роли легендарного сыщика Василия Ливанова.

«Воронины»

Кадр из сериала «Воронины»
Многим людям Борис Клюев запомнился по роли Николая Петровича Воронина. За нее актер был удостоен премии ТЭФИ-2011 в категории «Исполнитель мужской роли в телевизионном фильме/сериале». И хоть сам Клюев никогда не относился слишком серьезно к этой работе, он отдал ей целых десять лет. Съемки велись с 2009 по 2019 год.
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Актеры , Георгий Юнгвальд-Хилькевич , Василий Ливанов , Шерлок Холмс , Николай Воронин , Артур , Борис Клюев
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