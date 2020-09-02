Как Хрущев поместил Белова в психушку и разрушил жизнь

В каком бы фильме не играл Юрий Белов , они всегда становились хитами. Зрители обожали его улыбку и детскую жизнерадостность. В тусовке считали, что если позвать актера сниматься, то картина обречена на успех. Этим пользовались и режиссеры, Юрий сыграл в картинах «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Неподдающиеся», а потом карьеры не стало. Что случилось с великим актером? Расскажет «Рамблер».

Юрий с самого детства был душой компании, учился средне, отслужил в армии, благодаря харизме поступил во ВГИК с первого раза. Уже в университете в парне разглядели актерский талант. Известность ему принесла картина «Карнавальная ночь».

Юрия Белова просто обожал снимать Эльдар Рязанов , да и коллеги актеры в нем души не чаяли. Многие отмечали, что Белов был добр, помогал новеньким, никому не желал, не сплетничал и не гнался за званиями. Казалось, что у этого актера все впереди, пока жизнь не разделилась на до и после.

Существует две версии того, почему карьера Белова стремительно пала. Одни говорят, что еще в молодости страдал резкими перепадами настояния, его преследовали суицидальные мысли и даже была попытка убить себя. Другие говорят, что актер нелестно высказался насчет Никиты Хрущева. Мы не знаем, что именно привело к тому, что Юрий оказался в психиатрической больнице: месть или болезнь. Но с этого началась его черная полоса.

По правилам тех лет все люди с навязчивыми суицидальными мыслями должны были проходить длительный курс лечения, но медицина тогда была совсем на другом уровне. Поэтому через год актер потерял многие навыки, у него обнаружились проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Работать он уже не мог, да и в сообществе сохранилось правило «Белова не брать».

Актера в то время поддержал Эльдар Рязанов и дал ему небольшую роль лейтенанта милиции в фильме «Старики-разбойники». Несмотря на то, что мужчина постоянно забывал текст, режиссер оставил его в картине. Далее его ждали только эпизодичные роли.

И все-таки судьба была благосклонна к Юрию, он встретил актрису Светлану Швайко , вскоре у пары появился сын, и все вроде бы было не плохо, но началась перестройка. Старые актеры оказались никому не нужны, работа закончилась. Белов работал в такси, а Швайко открыла кафе. Сначала бизнес пошел, но позже кто-то сжег их квартиру.

В новом мире с новыми законами не было места ранимому Юрию, который каждую неудачу переживал глубоко внутри себя. Актер стал замыкаться, впал в депрессию и начал пить. Светлана вскоре оставила мужа — устала. Но до последних дней девушка приходила навещать бывшего супруга.

Юрий много пил от боли одиночества и нищеты и ушел 31 декабря 1991 года, так и не дождавшись показа «Карнавальной ночи», с которой началась его яркая история, которая закончилась так печально.