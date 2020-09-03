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Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите ролик и узнайте о четырёх советских актрисах, которые на пике популярности сменили направление жизни и ушли в другие профессии. Так, Елена Драпеко, снявшаяся в полусотне картин, в девяностые ушла в политику и сейчас занимается законотворчеством. А Александра Яковлева, которая считалась секс-символом кино восьмидесятых, переориентировалась на общественную деятельность и стала чиновницей. Какие ещё артистки отказались от света софитов, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как актёр Юрий Белов потерял память и лишился карьеры.
Актеры , Видео , Юрий Белов , Елена Драпеко
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