Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы 

Смотрите ролик и узнайте о четырёх советских актрисах, которые на пике популярности сменили направление жизни и ушли в другие профессии. Так, Елена Драпеко, снявшаяся в полусотне картин, в девяностые ушла в политику и сейчас занимается законотворчеством. А Александра Яковлева, которая считалась секс-символом кино восьмидесятых, переориентировалась на общественную деятельность и стала чиновницей. Какие ещё артистки отказались от света софитов, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как актёр Юрий Белов потерял память и лишился карьеры.