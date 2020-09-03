Откуда взялся Гена-Крокодил в «Блондинке за углом» 

Герой видео — актёр Анатолий Сливников, который прославился после роли в комедии «Блондинка за углом», вышедшей в 1984 году. В ней Анатолию досталась бессловесная роль киношного брата Татьяны Догилевой. Изначально в картине была всего пара эпизодов с брутальным Геной, но Анатолий был так колоритен в кадре, что режиссёр Владимир Бортко специально для него придумал ещё несколько сцен. Как сложилась дальнейшая карьера артиста, расскажет ролик.
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