Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Откуда взялся Гена-Крокодил в «Блондинке за углом» 

Елена Красовская 7 часов назад
Герой видео — актёр Анатолий Сливников, который прославился после роли в комедии «Блондинка за углом», вышедшей в 1984 году. В ней Анатолию досталась бессловесная роль киношного брата Татьяны Догилевой. Изначально в картине была всего пара эпизодов с брутальным Геной, но Анатолий был так колоритен в кадре, что режиссёр Владимир Бортко специально для него придумал ещё несколько сцен. Как сложилась дальнейшая карьера артиста, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат.
Актеры , Видео , Блондинка за углом , Лев Прыгунов , Владимир Бортко , Анатолий Сливников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Ушедшие актёры «Особенностей национальной охоты»
Ушедшие актёры «Особенностей национальной охоты»
Видео
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
02:41
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Фильмы
Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
02:51
Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
Актеры
Откуда взялся Гена-Крокодил в «Блондинке за углом»
08:13
Откуда взялся Гена-Крокодил в «Блондинке за углом»
Актеры
Почему запретили фильм с Мордюковой и Быковым
44:15
Почему запретили фильм с Мордюковой и Быковым
Фильмы
Как Фрейндлих попала к Рязанову лишь с третьего раза
26:15
Как Фрейндлих попала к Рязанову лишь с третьего раза
Актеры
Чем разозлил родственников «Цой»
02:23
Чем разозлил родственников «Цой»
Фильмы
Что стало с героями сказок, которых обожали женщины
03:24
Что стало с героями сказок, которых обожали женщины
Актеры
Жена Говорухина, которую он снял только один раз
09:40
Жена Говорухина, которую он снял только один раз
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение