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Куда пропал Эдди Мерфи 

Анастасия Иванова 6 часов назад
В 1980-е годы американский актер Эдди Мерфи был звездой. На это время пришелся пик его популярности. Мерфи приглашали в крупные проекты, а его комедийный образ обожали миллионы. Но потом он резко пропал с экранов. "Рамблер" рассказывает, почему.
Карьера Эдди Мерфи началась со стендап-выступлений. Он был комиком и работал в клубах. Ранние выступления Мерфи были провокационными: он много шутил про разные этнические и социальные группы, за что потом ему пришлось извиняться.
Впервые на экраны Эдди Мерфи попал как актер телевизионного шоу "Субботним вечером в прямом эфире". Но по-настоящему популярным он стал в 1982 году после выхода комедийного боевика "48 часов".
Кадр из фильма "48 часов"
После этого актер сыграл в фильмах "Поменяться местами", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Золотой ребенок", "Поездка в Америку" и других хитах. Про его роль детектива Акселя Фоули критики писали:

"Эдди Мерфи точно знает, что он делает, и он побеждает на каждом шагу".

Однако уже в 1990-х карьера комедийного актера пошла на спад. Несмотря на некоторые удачные картины, например, "Доктор Дулиттл" или "Чокнутый профессор", все чаще игру Мерфи начали критиковать, а фильмы с его участие перестали приносить доход. В 1995 году завершился многолетний контракт актера со студией Paramount.
После Мерфи продолжал сниматься в фильмах, занимался озвучкой и даже создавал свое кино, но повторить свой прежний успех ему так и не удалось. Последней работой, которая удалась актеру, стал фильм "Меня зовут Долемайт", вышедший в 2019 году. Сейчас он принимает участие в съемках сиквелов "Поездки в Америку" и "Полицейского из Беверли-Хиллз".
@bria_murphy
Что сложилось точно, так это личная жизнь Эдди Мерфи: у актера десять детей от пяти женщин. Сейчас он в браке с моделью Пейдж Батчер.
Комментарии 1
Актеры , Видео , 48 часов , Полицейский из Беверли-Хиллз , Доктор Дулиттл , Чокнутый профессор , Золотой ребенок , Поездка в Америку , Поменяться местами , Эдди Мерфи
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