У американского актера Сильвестра Сталлоне пятеро детей. Трое из них — дочери. Они родились в последнем браке Сталлоне с моделью и актрисой Дженнифер Флавин . "Рамблер" собрал галерею фото звездных детей.

Дочерей Сильвестра Сталлоне зовут София, Систин и Скарлет. Старшей 24 года, средней — 22, а младшей — 18 лет. Девушки поражают поклонников своей красотой и схожестью. Отличить дочек Сталлоне друг от друга очень сложно. Дочки любят отца, и часто показывают в социальных сетях, как проводят время вместе: завтракают, отдыхают на море, ходят на светские мероприятия или просто дурачатся.

София и Систин Сталлоне выпускают собственный подкаст. Старшая дочь пробует себя в кино, а средняя начала карьеру модели.