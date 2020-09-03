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Гордость Сталлоне: как выглядят дочки знаменитого актера 

Анастасия Иванова 5 часов назад
У американского актера Сильвестра Сталлоне пятеро детей. Трое из них — дочери. Они родились в последнем браке Сталлоне с моделью и актрисой Дженнифер Флавин. "Рамблер" собрал галерею фото звездных детей.
Дочерей Сильвестра Сталлоне зовут София, Систин и Скарлет. Старшей 24 года, средней — 22, а младшей — 18 лет. Девушки поражают поклонников своей красотой и схожестью. Отличить дочек Сталлоне друг от друга очень сложно. Дочки любят отца, и часто показывают в социальных сетях, как проводят время вместе: завтракают, отдыхают на море, ходят на светские мероприятия или просто дурачатся.
София и Систин Сталлоне выпускают собственный подкаст. Старшая дочь пробует себя в кино, а средняя начала карьеру модели.
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Актеры , Фото , Сильвестр Сталлоне , Дженнифер Флавин
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